Les soeurs Williams se retirent de la Fed Cup

Quatre des cinq meilleures joueuses de tennis américaines s'absenteront de la finale de la Fed Cup contre la République tchèque, dont les soeurs Williams et Sloane Stephens.

Associated Press White Plains

La capitaine de l'équipe championne en titre, Kathy Rinaldi, a plutôt révélé mercredi qu'elle fera confiance à Danielle Collins (no 35), Sofia Kenin (no 48) et Alison Riske (no 63) en simple, ainsi qu'à Nicole Melichar, 15e joueuse mondiale en double.

Stephens, qui a remporté les Internationaux des États-Unis en 2017 et fut finaliste aux Internationaux de France en 2018, s'absentera des matchs qui seront présentés en salle les 10 et 11 novembre à Prague, tout comme Serena Williams (no 15), détentrice de 23 titres majeurs, et Venus Williams (no 40), qui en a remporté sept en simple en carrière.

Madison Keys (no 16), qui s'était inclinée devant Stephens en finale à Flushing Meadows l'an dernier, a aussi indiqué qu'elle ne participera pas à la finale de la Fed Cup.

Les Tchèques convoiteront un sixième titre en huit ans. L'équipe sera composée de la double championne de Wimbledon Petra Kvitova et de la finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2016 Karolina Pliskova, qui font partie du top 10 mondial. Elle sera complétée par Katerina Siniakova et Barbora Strycova.