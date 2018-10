 Alexander Zverev confirme sa place pour les Finales de l'ATP 

Alexander Zverev, quatrième tête de série, a confirmé sa place pour les Finales de l'ATP le mois prochain grâce à sa victoire de 6-4 et 6-4 contre Kyle Edmund en quarts de finale du Masters de Shanghai.

SANDRA HARWITT Associated Press Shanghai

Zverev est le cinquième joueur à se qualifier pour le tournoi de fin de saison à Londres, rejoignant Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Juan Martin del Potro pour ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de l'année.

«Évidemment, c'est génial de me qualifier officiellement et de figurer à nouveau parmi les huit meilleurs, un groupe d'élite, ce qui est l'objectif de tout le monde en début de saison», a précisé Zverev.

Zverev affrontera Djokovic, deuxième tête de série, en demi-finale. Le champion de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis, en quête d'un quatrième titre record à Shanghai, a défait Kevin Anderson, no 7, 7-6 (1), 6-3.

L'autre demi-finale opposera Federer au Croate Borna Coric. Federer l'a emporté 6-4 et 7-6 (4) aux dépens du Japonais Kei Nishikori tandis que Coric a pris la mesure de l'Australien Matthew Ebden 7-5, 6-4.

Zverev a remporté son unique rencontre contre Djokovic en finale à Rome en 2017.

«C'était une surface différente, a expliqué Djokovic à propos de leur précédente confrontation. Je pense aussi que je ne jouais pas aussi bien qu'en ce moment.

«Mais il s'est aussi beaucoup amélioré et il s'est imposé comme un joueur de premier plan. Ce sera assurément un match serré.»

Anderson a eu l'occasion de prendre une avance rapide contre Djokovic, mais il a raté un coup droit sur une balle de manche au 12e jeu du match. Djokovic n'a pas offert une autre occasion au Sud-Africain.

Zverev, qui a amélioré son palmarès à 4-0 contre Edmund, a sauvé le seul point de bris qu'il a concédé et il a tiré profit des deux bris en sa faveur.

Cette victoire a permis à Zverev, âgé de 21 ans, de remporter son 49e match de la saison. Dominic Thiem, qui a perdu son match de première ronde cette semaine, occupe la deuxième place avec 48 victoires cette saison.

«Cela signifie beaucoup parce que je n'ai disputé que les plus importants tournois, a déclaré Zverev. De toute évidence, je ne veux pas m'arrêter là. Il reste encore beaucoup de tennis jusqu'à la fin de l'année. Je suis en demi-finale et je ne veux évidemment pas me satisfaire de ça pour l'instant.»