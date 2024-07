Porté par les succès de nos Québécois sur la scène internationale, le tennis de table connaît un nouveau souffle. Les Montréalais d’origine française Siméon et Mattéo Martin, membres de l’équipe nationale de tennis de table, y connaissent de beaux succès depuis les dernières années, inspirant toute une nouvelle génération de pongistes.

Ils pratiquent le tennis de table depuis leur tout jeune âge. D’abord en France au réputé Levallois Sporting Club lorsqu’ils y vivaient avec leurs parents, puis à Montréal au Club Prestige depuis qu’ils ont émigré. Mattéo (22 ans) et Siméon (19 ans) en inspirent beaucoup – en premier lieu leur jeune frère Timothée, 12 ans, qui tente de suivre leurs traces – grâce à leurs succès tant nationaux qu’internationaux.

Après avoir participé à la qualification du Canada pour les JO lors des Championnats panaméricains de tennis de table à La Havane, où il a remporté l’argent avec ses comparses Edward Ly et Eugene Wang, Siméon Martin a ironiquement raté de peu sa propre qualification olympique. Une troisième et dernière place était en jeu lors des sélections tenues en mars dernier à Montréal devant une foule enthousiaste.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mattéo Martin a quant à lui pris part aux Championnats du monde de tennis de table par équipes à Busan en février dernier (en compagnie de Siméon) alors que le Canada a causé la surprise en battant la Malaisie 3-2, mais s’est ensuite incliné contre les autres pays de son groupe.

Lorsqu’ils ne compétitionnent pas dans les tournois internationaux, Siméon et Mattéo ont le privilège de pouvoir s’entraîner en France grâce à leur double nationalité.

Siméon fait partie de l’Équipe nationale 1 de Metz où on lui fournit l’appartement, l’entraînement gratuit et des bonis en argent lors de victoires. Mattéo joue quant à lui pour le club de Fréjus et bénéficie d’un salaire mensuel et du remboursement des frais d’entraînement.

« À Metz, on a un préparateur physique qui vient deux ou trois fois par semaine. On a aussi un kiné et un physio, énumère Siméon. Au Québec, j’ai reçu la bourse de la Fondation Aléo. Avec eux, j’ai accès à une nutritionniste, une préparatrice mentale, beaucoup de ressources. »

Les week-ends sont consacrés aux tournois, tant en France qu’au Québec, de sorte que les allers-retours sont nombreux. Par exemple, à la fin de mai, les deux frangins rentraient de France pour disputer à Québec le Championnat du Québec de tennis de table qu’ils ont remporté ensemble en double, et que Siméon a gagné en simple.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« La vie n’est pas facile par moments. Si ça se passe mal ici, on sait qu’on a notre famille, nos amis, nos habitudes de vie. Heureusement, on a la chance d’être français et d’avoir déjà vécu en France quand on était jeunes. Ce n’est pas comme si on allait dans une culture qu’on ne connaissait pas du tout », explique Mattéo.

Objectif Los Angeles 2028 ?

Malgré les difficultés, les deux jeunes hommes, qui ne sont pas encore à leur apogée dans leur carrière de pongiste – on estime que c’est autour de 27, 28 ans –, ne mettent pas une croix sur une future tentative de qualification aux prochains Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. « Le but d’une vie », disent-ils.

En parallèle, Siméon poursuit ses études à distance en administration à la TELUQ tandis que Mattéo a obtenu virtuellement un baccalauréat en administration et marketing à l’UQAM.

Il travaille maintenant pour Ping Pong Dépôt, un commerce d’équipements de tennis de table et de pickleball.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TENNIS DE TABLE QUÉBEC Timothée Martin

Souhaitant redonner au club qui l’a formé, Mattéo compte aider les entraîneurs à développer de futurs talents. « Le tennis de table pourrait être encore plus développé. Je pense qu’il y a plein de choses à faire et c’est ce qu’on va essayer de mettre en place. Si un jour ma carrière de joueur s’arrête, j’aimerais beaucoup participer à former de futurs joueurs et aider les fédérations pour que le tennis de table prenne de l’ampleur. »

Quant au jeune Timothée, impressionné par le talent de ses frères, il s’entraîne trois fois par semaine au Club Prestige et adore les effets sur la balle. « Le ping-pong, ce n’est pas juste de taper la balle. Tu peux faire tellement de coups avec tellement d’effets. » Déjà talentueux pour son jeune âge, il aimerait progresser et peut-être faire des tournois dans d’autres pays. Une histoire à suivre !

La cote des frères Martin* Cote de Siméon Martin : 2948

Cote de Mattéo Martin : 2725

Cote de Timothée Martin : 494 * Cote mise à jour le 6 juin 2024