Les Championnats du monde de patinage artistique sont annulés. Une pratique de l’équipe du Canada avait eu lieu à Montréal le 24 février dernier. Ci-haut, le couple Piper Gilles et Paul Poirier.

Les Championnats du monde de patinage artistique, qui devaient être présentés ce printemps au Centre Bell, sont officiellement annulés.

La Presse canadienne

L’Union internationale de patinage (ISU) a annoncé sa décision jeudi à cause de la pandémie de COVID-19, et annulé du même coup les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste.

Ces Mondiaux ont été annulés à la suite d’une vidéoconférence à laquelle ont pris part les membres de son conseil d’administration.

Pas de patinage de vitesse à Séoul

Les Mondiaux de patinage artistique de Montréal devaient être présentés du 16 au 22 mars, et ceux de courte piste devaient se dérouler à Séoul, en Corée du Sud, du 13 au 15 mars.

Les deux évènements avaient déjà été reportés, quelques jours seulement après la confirmation d’une pandémie mondiale. L’ISU a rendu la décision officielle jeudi. Ils n’auront pas lieu en 2020.

Les Mondiaux de patinage artistique ont ainsi été annulés pour la première fois depuis 1946, soit la dernière année d’une absence de sept ans provoquée par la Seconde Guerre mondiale. Depuis la création de cet évènement en 1896, les seules autres annulations se sont produites entre 1915 et 1921 à cause de la Première Guerre mondiale et des conséquences qui ont suivi.

L’ISU prévoit organiser une autre vidéoconférence le 28 avril afin de discuter de son calendrier pour la saison 2020-21.