(Heerenveen) Laurent Dubreuil a poursuivi sa lancée de la veille en s’adjugeant la médaille d’argent sur 500 m, dimanche, aux finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste à Heerenveen, aux Pays-Bas.

La Presse canadienne

Dubreuil, de Lévis, a franchi la distance en 34 304 secondes. Seul le Japonais Tatsuya Shinhama l’a devancé, en 34 070 secondes, établissant du même coup un nouveau record de piste. Le podium a été complété par le Japonais Yamato Matsui, à six centièmes de seconde du Québécois.

La veille, Dubreuil s’était adjugé la médaille d’argent sur 500 et 1000 m.

Le patineur âgé de 27 ans connaît une très bonne séquence dernièrement, après avoir notamment marqué l’histoire en terminant deuxième du classement cumulatif des Championnats du monde de sprint à Hamar, en Norvège, la semaine dernière. Il était alors devenu le quatrième patineur canadien après Jeremy Wotherspoon, Mike Ireland et Gaétan Boucher à monter sur le podium lors de cette compétition.

Pour leur part, Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, et Gilmore Junio, de Calgary, ont terminé huitième et 11e sur 500 m, respectivement.

Par ailleurs, Tyson Langelaar, de Winnipeg, a abouti au pied du podium sur 1500 m. L’épreuve a été balayée par les Hollandais Kjeld Nuis, Thomas Krol et Patrick Roest, dans l’ordre.

Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, a fini au 11e échelon.

Chez les dames, Kaylin Irvine n’a pu faire mieux que le septième rang sur 500 m. La compétition a été remportée par la Russe Angelina Golikova, devant la Japonaise Nao Kodaira et l’Autrichienne Vanessa Herzog.

De son côté, l’Ontarienne Ivanie Blondin s’est contentée du neuvième rang sur 1500 m.

Au total, le Canada compte six médailles jusqu’ici aux finales de la Coupe du monde. Les départs groupés masculin et féminin auront lieu un peu plus tard dimanche, en conclusion de la compétition.