(Dordrecht) Le Canada a connu une journée faste dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à Dordrecht, aux Pays-Bas.

Les Québécois Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin et Pierre-Gilles Jordan ont conquis l’or après avoir remporté le relais masculin de 5000 m en six minutes et 54,542 secondes. Les Pays-Bas ont obtenu l’argent en 6 min 54,573 s, devant la Chine en 6 min 54,839 s.

Dubois, de Lachenaie, avait donné le ton à la journée un peu plus tôt en décrochant la médaille de bronze lors de la deuxième épreuve de 1000 m du week-end.

Le Québécois âgé de 22 ans a complété la distance en 1:29,727, et il n’a été devancé en finale que par les Sud-Coréens Ji Won Park (1 min 29,402 s) et Dong Wook Kim (1 min 29,528 s).

Entre-temps, Danaé Blais, Alyson Charles, Claudia Gagnon et Courtney Sarault ont obtenu la médaille d’argent au relais féminin 3000 m. Les Canadiennes ont complété l’épreuve en 4 min 10,740 s, et elles n’ont été devancées que par les Hollandaises, en 4 min 10,255. Le podium a été complété par la Corée du Sud.