(Dresde) Courtney Sarault a remporté la médaille d’argent au 1000 m à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste, samedi, tandis que Kim Boutin a vu sa série de présences sur le podium prendre fin.

La Presse canadienne

Sarault, de Moncton, a mis la main sur l’argent en 1:55,143, terminant derrière la Sud-Coréenne Kim Ji Yoo (1:54,955) et devant la meneuse du classement général de la Coupe du monde, Suzanne Schulting (1:55,167).

PHOTO JENS MEYER, ASSOCIATED PRESS Kim Boutin a vu sa série de présences sur le podium prendre fin.

Sarault était troisième au moment d’entreprendre le dernier droit, mais elle a allongé le pied devant elle à la ligne d’arrivée pour ravir la deuxième place à la Néerlandaise, et ainsi rafler sa quatrième médaille en Coupe du monde cette saison, sa sixième à l’échelle internationale.

La finale A du 1000 m féminin a dû être reprise après que deux patineuses en queue de peloton, la Sud-Coréenne Lee Yu Bin et la Russe Sofia Prosvirnova, eurent chuté et percuté le mur de protection. Elles ont été pénalisées et la course a été reprise avec les trois finalistes restantes, dont Sarault.

« Rendue en finale, je ne me sentais pas tellement bien, mais j’essayais d’être optimiste et j’espérais m’en tirer avec un podium, a dit Sarault. Il a fallu recommencer la course, alors ç’a ajouté à la fatigue, mais en se retrouvant à seulement trois patineuses, je savais déjà que j’allais atteindre mon but de remporter une médaille ! »

« Une course à trois, c’était quelque chose de nouveau pour moi et le rythme a vraiment été rapide. Je vais continuer à travailler à l’entraînement pour que je puisse mieux réagir quand le rythme va être aussi rapide pendant aussi longtemps. Aujourd’hui, (vers la fin) je m’étais résignée un peu à la médaille de bronze, mais en courte piste tu ne sais jamais ce qui peut arriver quand des patineuses bataillent pour l’or, alors j’ai persévéré et j’ai pu finalement (rattraper Schulting et) réussir une bonne fin de course. J’ai eu l’argent, et j’en suis très contente. »

Boutin, de Sherbrooke, a été pénalisée dans la finale A du 1500 m (1) féminin pour obstruction à l’endroit d’une adversaire, si bien que celle-ci a été exclue du podium pour la première fois cette saison en Coupe du monde.

Boutin avait remporté une médaille à chacune de ses huit distances individuelles au cours des quatre premières étapes de la Coupe du monde.

Sa dernière compétition officielle avant Dresde remonte à la Coupe du monde de Shanghai, début décembre, étant donné qu’elle n’a pas disputé les Championnats des Quatre continents en janvier, afin de reposer son genou blessé.

La Coupe du monde à Dresde se terminera dimanche, alors que des médailles seront remises dans les épreuves du 500 m et du 1500 m (2), ainsi celles du relais masculin et féminin.