(Séoul) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté la médaille d’argent en danse à la compétition des Quatre continents de patinage artistique de l’ISU.

La Presse canadienne

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont défendu leur titre avec succès, amassant 213,18 points. Ils ont devancé les champions canadiens qui ont compilé 210,18 points, leur meilleure note sur la scène internationale. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, meneurs après la danse rythmée, ont récolté la médaille de bronze (208,72).

Offrant leur performance sur la musique de Both Sides Now de Joni Mitchell, les Torontois Gilles et Poirier ont réalisé des pirouettes, des portées et une vrille en combinaison de niveau quatre en route vers leur troisième médaille en carrière à cette compétition. Ils étaient troisièmes après la danse rythmée.

« Nous sommes tous deux vraiment fiers de nous, a confié Poirier. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps après les championnats nationaux (le mois dernier). Obtenir de meilleures notes à cette compétition comparativement à celles du Grand Prix (à l’automne) est donc vraiment satisfaisant.

« C’est une bonne préparation pour les championnats du monde (16-22 mars à Montréal). »

Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de St-Hubert, champions du monde juniors, se sont classés cinquièmes et Carolane Soucisse, de Châteauguay, et Shane Firus, de North Vancouver, ont fini au 7e rang.

Chez les hommes, le Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique, est en tête avec 111,82 points après le programme court, devant le Chinois Boyang Jin (95,83) et l’Américain Jason Brown (94,71).

L’Albertain Keegan Messing demeure dans la course pour une médaille alors qu’il occupe la quatrième position après le programme court avec 94,03 points.

Le Torontois Nam Nguyen est neuvième et l’Ontarien Roman Sadovsky se trouve au 17e rang.

La compétition se poursuit jusqu’à dimanche.