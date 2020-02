PHOTO JEFF SWINGER, ASSOCIATED PRESS

Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe sur le podium

(Deer Valley) Les réflecteurs ont porté fruit aux Québécois Justine Dufour-Lapointe et Mikaël Kingsbury lors de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, jeudi soir.

La Presse canadienne

Kingsbury, qui avait remporté quatre des cinq épreuves cette saison, a mis la main sur une médaille d’argent tandis que Dufour-Lapointe a remporté une médaille de bronze pour une deuxième semaine consécutive.

Kingsbury a connu une belle descente en finale, recevant un total de 87,37, mais il n’a pas été en mesure de devancer son rival Ikuma Horishima. Le Japonais, qui était le quatrième à dévaler la piste lors de la finale, a obtenu 89,17 points pour gagner une deuxième médaille d’or cette saison.

L’athlète de Deux-Montagnes trône toujours au sommet du classement général de cette discipline grâce à une récolte de 560 points. Horishima le suit en deuxième place, en vertu d’un total de 465 points.

Les deux skieurs s’étaient partagé les deux premières positions des descentes en solo lors de chaque arrêt de la Coupe du monde, jusqu’à ce que le Japonais de 22 ans se contente du cinquième rang à Calgary, samedi.

Le Suédois Felix Elofsson a monté sur la troisième marche du podium (81,18).

Les Canadiens Kerrian Chunlaud (9e), Brendan Kelly (22e), Laurent Dumais (24e), Gabriel Dufresne (25e), Elliot Vaillancourt (40e) et Jordan Kober (53e) ont aussi participé à cette épreuve.

Dufour-Lapointe a quant à elle gagné en confiance plus la soirée avançait. La skieuse de 25 ans a terminé 10e lors de la première qualification et elle s’est tout juste qualifiée pour la finale grâce à un total de 77,73 points, 67 centièmes de mieux que la Kazakhe Yuliya Galysheva, qui a pris la septième position.

PHOTO JEFF SWINGER, ASSOCIATED PRESS Justine Dufour-Lapointe

Dufour-Lapointe a établi un bon pointage de 78,14 lors de la finale et seules la Française Perrine Laffont (79,33) ainsi que l’Australienne Jakara Anthony (78,49) ont pu faire mieux. La Québécoise a décroché une troisième médaille de bronze cette saison.

Laffont est restée invaincue en six épreuves cette saison et elle domine le classement général grâce à une avance de 296 points sur Anthony. Le résultat de Dufour-Lapointe, combiné à celui de Galysheva, lui a permis de s’approcher à neuf points de la Kazakhe et du troisième échelon.

Les Canadiennes Valérie Gilbert et Maia Schwinghammer ont respectivement pris les 16e et 17e échelons. Chloé Dufour-Lapointe ne s’est pas élancée.

Les activités à Deer Valley se poursuivront samedi, à l’occasion de l’épreuve des bosses en parallèle.