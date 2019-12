PHOTO GABRIELE FACCIOTTI, ASSOCIATED PRESS

(Courchevel, France) Federica Brignone a devancé la Norvégienne Mina Fuerst Holtmann, en tête après la première manche, pour s’imposer lors du slalom géant de la Coupe du monde disputé à Courchevel, en France. La championne olympique Mikaela Shiffrin s’est classée au 17e rang.

Associated Press

Brignone concédait 13 centièmes de seconde et occupait la troisième place à l’issue de la première manche mais l’Italienne a réalisé le cinquième meilleur chrono de la deuxième pour l’emporter par quatre centièmes.

Il s’agit de la 11e victoire de Brignone au circuit de la Coupe du monde et de sa sixième en slalom géant, mais de sa première en plus d’un an.

Holtmann est pour sa part montée sur le podium d’une étape de la Coupe du monde pour la première fois à sa troisième année.

Le coéquipière de Brignone, Marta Bassino, victorieuse du précédent slalom géant à Killington le mois dernier, était deuxième après la première manche mais elle a glissé à la septième position.

Wendy Holdener s’est classée troisième pour mériter son premier podium en carrière dans la discipline.

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, 24e après la première manche, a commis une erreur dans la deuxième et elle a terminé 30e et dernière, à plus de sept secondes de la gagnante.

Shiffrin a été incapable de suivre le rythme des meneuses lors des deux manches et elle a terminé avec un retard de 1,65 seconde au 17e rang.

Shiffrin n’a pas participé au slalom parallèle à Saint-Moritz, en Suisse, dimanche, afin de se reposer et de se préparer pour les épreuves en France cette semaine, qui se poursuivent avec une descente et un combiné alpin à Val d’Isère ce week-end.

Si l’Américaine a cédé la tête du classement du slalom géant à Brignone, elle demeure au sommet du classement général.