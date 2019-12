Les Britanno-colombiens Kripps et Ryan Sommer, le Saskatchewanais Ben Coakwell et l’Ontarien Cam Stones ont conclu l’épreuve avec un temps de 1:49,50.

Bobsleigh à quatre: Justin Kripps et son équipe gagnent la médaille d’or

(Lake Placid) Justin Kripps et son équipe canadienne ont remporté la médaille d’or lors de l’épreuve de bobsleigh à quatre de la Coupe du monde, samedi.

La Presse canadienne

Les Britanno-colombiens Kripps et Ryan Sommer, le Saskatchewanais Ben Coakwell et l’Ontarien Cam Stones ont conclu l’épreuve avec un temps de 1 : 49,50 pour gagner à Lake Placid lors d’une deuxième année consécutive.

Les Lettons Oskars Kibermanis, Lauris Kaufmanis, Arvis Vilkaste et Matiss Miknis ont pris le deuxième rang en vertu d’un chrono de 1:49,89 alors que les Autrichiens Benjamin Maier, Marco Rangl, Markus Sammer et Danut Ion Moldovan sont grimpés sur la troisième marche du podium (1:49,97).

Chez les dames, Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont mis la main sur la médaille de bronze en bobsleigh à deux.

Âgée de 30 ans, de Bruin, de Stony Plain, en Alberta, et Bujnowski ont montré le temps le plus rapide lors de leur dernière descente et elles ont signé un premier podium cette saison grâce à un chrono combiné de 1 : 54,25.

Il s’agissait de la première course de la saison de Bujnowski, une Ontarienne de 27 ans.

Kaillie Humphries et Lauren Gibbs, des États-Unis, ont gagné la médaille d’or en affichant un temps de 1:54,03. Les Allemandes Kim Kalicki et Erline Nolte ont terminé deuxièmes (1:54,18).