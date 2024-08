« On les entraîne pour leur vie, et pour qu’ils deviennent des champions »

Dans la cour ensoleillée de l’école secondaire Louis-Joseph Papineau, une rare figure fait de l’ombre. Lennox Lewis, ancien triple champion du monde de boxe, observe une vingtaine de jeunes adolescents venus apprendre les rudiments du noble art.

Pour les amateurs de boxe, Lewis se passe de présentations. Mais pour les néophytes comme ceux qu’il est venu entraîner à Montréal cette semaine avec son camp organisé par sa Fondation League of Champions (LOCF), un rappel s’impose.

« J’ai dit aux enfants qu’ils avaient des devoirs à faire ! lance Lewis à la blague devant La Presse et RDS. Ils devaient aller regarder mes combats aux Jeux olympiques. Et ils devaient regarder mes combats en tant que professionnels. Lorsqu’ils sont revenus le lendemain, après m’avoir vu, ils étaient excités. »

L’homme de 58 ans, natif de Londres, a représenté le Canada sur la scène internationale. Il a remporté le bronze chez les super-lourds aux JO de 1984, puis l’or à ceux de 1988. Parmi ses plus grands faits d’armes, en plus de ses titres mondiaux de la WBC, Lewis a battu coup sur coup Mike Tyson et Vitali Klitschko, en 2002 et 2003.

Mais il est ici, à Louis-Jo, en ce frais mercredi matin d’été, sans tambour ni trompette, à préparer le terrain pour une potentielle prochaine génération de boxeurs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Lennox Lewis surveille l’entraînement extérieur.

« C’est vraiment important pour moi d’être ici, dit-il. Ça a commencé comme ça pour moi, quand j’étais jeune. Pour les enfants, c’est important d’avoir quelque chose à faire l’été. Un camp de boxe, c’est bon pour eux. C’est aussi un programme qui aide à changer certains comportements. »

« Ils absorbent tout ce qu’on dit »

Lewis a établi un partenariat avec l’ancien pugiliste québécois Didier Bence et son programme HitFit. Bence s’est lié d’amitié avec Lewis à partir de 2017.

« Ça fait vraiment chaud au cœur d’avoir un boxeur mondialement réputé comme Lennox », souligne Bence, tapant doucement ledit cœur avec son poing.

Nous sommes maintenant à l’intérieur de l’école secondaire, tout près du ring installé dans un gymnase.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ian Darby, un des entraîneurs du camp, en pleine action

« Moi, mon idée, c’était de pouvoir amener un personnage comme ça pour montrer aux jeunes que dans la vie, quand tu veux vraiment quelque chose, que tu travailles pour l’avoir, tu vas réussir. »

Ce personnage est à Montréal quasi incognito. Bence s’est promené avec lui en ville dans les derniers jours. « Lennox est un parfait exemple de gentleman, dit le Québécois. Il va parler à n’importe qui dans la rue. »

Les jeunes, quant à eux, « apprennent tellement vite », remarque celui qui a surtout connu une belle carrière chez les amateurs. « Ils absorbent tout ce qu’on dit, ça paraît. On leur a dit au début qu’ils allaient voir une amélioration dans leur boxe. Ils la voient déjà. »

Les aider à trouver « leur voie »

Le camp, qui a précédemment déposé ses pénates en Jamaïque et en Ontario depuis quatre ans, a lieu toute la semaine dans cette école du nord de Montréal. À cette troisième journée, la rétention des jeunes, qui viennent de la grande région métropolitaine, est substantielle.

Il y a beaucoup de talents. Des diamants bruts que nous devons polir. Lennox Lewis

Selon lui, le quartier, Saint-Michel, y est pour quelque chose. « C’est le meilleur genre de secteur où tenir des camps. Je viens d’un quartier défavorisé, où beaucoup de jeunes veulent apprendre à boxer. Où beaucoup de jeunes cherchent leur voie. »

C’est ce qui a porté l’entraîneur de la LOCF, Ian Darby, au pugilat. En matinée mercredi, sous les yeux de Lewis et Bence, c’est Darby qui a mené l’échauffement de près d’une heure dans la cour d’école avant la séance de boxe. En plus d’être un combattant chez les professionnels, le Jamaïcain est un militaire chez lui et a été amené à un jeune âge à assumer un certain leadership au sein de sa communauté.

« Je viens d’une communauté violente, raconte-t-il avec son accent des Caraïbes. J’ai réalisé que les jeunes ne voulant pas d’une vie violente se tournaient vers moi. À 17 ans, j’ai fondé un camp où on faisait de la formation de cadets, des marches, ce genre de truc. Les jeunes étaient attirés par l’aspect positif, et c’est ce qui m’a fait comprendre qu’ils avaient besoin de modèles comme ça dans la vie. »

Pour lui, l’entraînement comme celui qu’il a mené en matinée « peut paraître difficile » pour les jeunes.

« Mais c’est bien, c’est motivant, souligne Darby. C’est de se dire : je peux tout donner. Parce que dans le ring, c’est ce que ça va prendre. Et dans le ring de la vie, également. La vie va te projeter au sol, parfois. Comment vas-tu réagir ? Étais-tu prêt, préparé ? On les entraîne pour leur vie, et pour qu’ils deviennent des champions. Et pas seulement de la boxe. »