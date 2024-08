« Speedball » Mike Bailey Cinq combats en une journée !

The Odd Couple. Bon Cop, Bad Cop. Prenez le film de votre choix, avec le classique scénario des deux types diamétralement opposés qui doivent travailler ensemble, et c’est ce que vous avez quand Carl Ouellet et Émile-Charles Baillargeon-Laberge, alias PCO et « Speedball » Mike Bailey, arrivent ensemble.