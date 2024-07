PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

Malgré la cuisante défaite, malgré la perte de son titre de championne du monde, Vanessa Lepage-Joanisse a le sourire dans la voix au bout du fil.

Elle n’a pourtant fait que passer au Little Caesar Arena de Detroit, samedi soir dernier. La boxeuse de Mont-Laurier a été stoppée net au deuxième round par Claressa Shields (15-0, 3 K.-O.), qui a envoyé sa rivale au tapis à trois reprises durant l’engagement. L’Américaine s’est ainsi emparée de la ceinture WBC des lourds que détenait la Québécoise.

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Vanessa Lepage-Joanisse est allée trois fois au tapis lors de son combat contre Claressa Shields.

Le constat est aussi cruel qu’indéniable : Lepage-Joanisse (7-2, 2 K.-O.) a été totalement anéantie par Shields, désormais championne dans une quatrième catégorie de poids. Il n’y a pas vraiment d’autre façon de le dire.

Qu’à cela ne tienne, pas question pour elle de ruminer bien longtemps l’issue et l’allure de ce duel. « Ce n’était pas le résultat espéré, c’est sûr. Mais quand je suis revenue dans le vestiaire, j’ai dit à mon équipe que je voulais tout de suite y retourner », raconte-t-elle en entrevue avec La Presse lundi.

En fait, la pugiliste de 29 ans confesse une seule petite déception. Elle aurait aimé que le combat dure assez longtemps pour qu’elle puisse mettre en œuvre l’entièreté du plan de match qu’elle et son entourage avaient élaboré pour affronter Shields — qui, à l’évidence, n’avait aucune intention de se montrer aussi généreuse.

« Je n’ai pas pu montrer tout ce que j’avais travaillé avant le combat. Je n’avais jamais eu les jambes aussi explosives. J’avais l’impression d’avoir des springs dans les cuisses ! », décrit-elle en riant.

Une question de timing

La stratégie de Lepage-Joanisse consistait d’abord à appliquer une pression constante sur Shields, en espérant la pousser dans ses derniers retranchements et ainsi créer des ouvertures pour placer ses coups. Mais cette dernière, tacticienne rusée, a neutralisé les plans de son adversaire grâce à son athlétisme hors pair et ses contre-attaques précises.

« Ce n’est vraiment pas la fille que j’ai affrontée qui frappait le plus fort. Je pense que c’est sa vitesse d’exécution et son timing qui ont fait la différence », analyse Lepage-Joanisse.

De fait, Shields n’a eu aucun mal à freiner systématiquement les assauts de sa rivale, et c’est de cette façon que Lepage-Joanisse est allée visiter le tapis trois fois plutôt qu’une.

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Claressa Shields assène une gauche à Vanessa Lepage-Joanisse.

« Je me relevais, et tout de suite, ça recommençait. Je me demandais : voyons, qu’est-ce qui s’est passé ? », relate-t-elle.

« J’ai mis de la pression, et il fallait le faire, poursuit-elle. Mais en faisant cela, on a plus de chances de se faire frapper. Et c’est ce qui est arrivé. »

Exploit improbable

L’histoire et les statistiques retiendront de ce combat qu’il s’est soldé par une défaite écrasante pour Lepage-Joanisse. Mais aux yeux de celle-ci, le simple fait d’avoir eu l’occasion de se frotter à Shields, la meilleure boxeuse de sa génération, constitue un exploit digne de mention.

Exploit d’autant plus improbable alors qu’elle a dû mettre sa carrière de pugiliste sur pause pendant six ans en raison d’une série de problèmes de santé physique et mentale.

« Il faut arrêter de se mettre des limites et d’avoir peur, de dire qu’on n’y va pas, dit-elle. Rendu là, il faut jouer le tout pour le tout, et c’est ce que j’ai fait. »

C’est d’ailleurs un peu pour cette raison qu’elle admet avoir été blessée par certains commentaires désobligeants à son égard publiés sur les réseaux sociaux en marge du combat, alors que tous les pronostics étaient déjà largement contre elle.

D’habitude, je ne suis pas quelqu’un qui réagit aux commentaires de gérants d’estrade. Mais quand je lis que je suis allée là-bas seulement pour avoir un chèque de paie, c’est comme un couteau qui me rentre dans le cœur. Je n’avais pas du tout l’esprit à ramener un chèque, j’avais en tête de rapporter une ceinture. Vanessa Lepage-Joanisse

« C’est loin d’être fini »

Et maintenant, à quoi ressemblera la suite des choses pour Vanessa Lepage-Joanisse ? Chose certaine, même après ce revers cinglant, pas question de s’arrêter.

« C’est loin d’être fini », jure-t-elle.

Elle voudrait d’abord remonter dans l’arène en octobre lors d’un gala que prépare Eye of the Tiger dans sa région, à Gatineau. « Plus vite je serai de retour, mieux ce sera », résume-t-elle.

À plus long terme, Lepage-Joanisse souhaite se battre de nouveau pour un titre mondial d’ici « deux ou trois combats ». Ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du bassin d’adversaires potentiels plus restreint en boxe féminine, à plus forte raison chez les poids lourds.

Mais surtout, elle souhaite prouver que son revers du week-end dernier n’était qu’un accident de parcours et, par le fait même, qu’elle peut rivaliser avec l’élite de son sport.

« Je sais que je suis à ma place. On va fermer un chapitre, mais le livre n’est pas terminé », conclut-elle.