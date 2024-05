(Montréal) Après 140 victoires consécutives – 108 chez les amateurs, 32 chez les professionnels –, Erik Bazinyan n’a pas gagné son combat, jeudi soir, au Cabaret du Casino de Montréal.

Le boxeur de Laval n’a pas perdu, mais c’était tout comme : un verdict nul contre Shakeel Phinn, un adversaire « local » qu’il devait dominer, à tout le moins vaincre de manière convaincante.

« Pour moi, c’est comme une défaite », a déploré Bazinyan (32-0-1, 23 K.-O.), l’air abattu, quelques minutes après l’annonce du pointage à l’issue des 10 rounds disputés dans une ambiance électrique.

Les trois juges ont décrété une nulle partagée : 97-93 en faveur de Phinn pour Pasquale Procopio, 96-94 pour Bazinyan de l’avis de Jack Woodburn, et 95-95 selon le juge Nicolas Esnault, qui s’est retrouvé à « trancher » de façon indirecte.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Shakeel Phinn

La décision a été accueillie par une bonne dose de huées de la part des quelque 600 bruyants spectateurs divisés entre les deux clans, qui ont passé la majeure partie du duel sur le bout de leur siège, sinon debout.

Phinn (26-3-2, 17 K.-O.) a été le premier à se présenter devant les journalistes, tout sourire, même s’il jugeait qu’il méritait amplement la victoire.

« Je pense que je l’avais et ils ne voulaient pas lui donner une première défaite », a affirmé le pugiliste de Brossard, qui a assurément été le plus offensif.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Shakeel Phinn et Erik Bazinyan à la fin du duel

« Ses coups étaient précis, les miens cognaient plus fort, a-t-il analysé. Ça a fait un peu la différence dans le combat. Il a été ébranlé plusieurs fois et moi j’étais : “Let’s go, on continue !” J’ai lancé des coups plus efficaces. »

Alors que Bazinyan figure parmi les trois premiers au classement de trois des principaux organismes de sanction, Phinn n’était nulle part avant le duel. Au point que le clan d’Eye of the Tiger Management soutenait que son poulain était dans une « ligue à part ».

J’ai prouvé à leur promoteur qu’il n’y avait pas un monde de différence. On est peut-être au même niveau, peut-être que je suis un peu plus haut que lui. Je pense que j’ai plus de cœur, mais c’est un bon boxeur. Je pense que j’ai gagné ce combat-là. Shakeel Phinn

Après une entame raisonnable pour Bazinyan, Phinn a graduellement pris l’ascendant sur un opposant qu’il connaissait très bien pour s’être entraîné avec lui pendant une dizaine d’années. Le pugiliste de 33 ans a fait parler sa force brute, tandis que Bazinyan cherchait des solutions lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans les câbles et les coins à plusieurs reprises.

Après avoir essuyé une pluie de coups au cinquième round, Bazinyan a fait un geste avec le bras pour narguer son rival, une attitude inhabituelle pour l’homme de 28 ans généralement réservé et à son affaire. « Je voulais juste boxer, rester un bon boxeur », a-t-il réagi, à court d’explications et l’œil gauche tuméfié après cette contre-performance.

« Je suis vraiment déçu de ce qui s’est passé. Je lève mon chapeau à mon adversaire. Ce n’était pas ma soirée. Je sais que je pouvais faire mieux que ça. Ce n’était pas quelque chose de bien. Je suis déçu, on va continuer, je ne peux rien dire de plus. »

« Je pensais que je l’avais »

Vers la fin du neuvième, Bazinyan s’est retrouvé en difficulté dans un coin. Prostré, les gants autour de la tête, il a essuyé une pluie de frappes de Phinn. Ce dernier s’attendait à ce que l’arbitre Martin Forest mette fin au duel, comme il le lui avait expliqué dans le vestiaire au début de la soirée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’arbitre Martin Forest observe le combat de près.

« Il m’a dit : “Si je vois cinq, six coups et tu ne réponds pas, j’arrête le combat.” Mais moi, je lance comme 10 shots et l’autre est comme ça [il se penche]. C’est comme : OK, arrête le f***cking combat ! Yo, c’est fini ! »

Phinn dit avoir laissé beaucoup d’énergie dans cette séquence, ce qui lui a un peu coupé les jambes au 10e et ultime assaut. « Mais je pensais que je l’avais, le combat, je pensais que je l’avais… »

Marc Ramsay, le coach de Bazinyan, assure ne pas avoir été surpris par la forte opposition de Phinn. « Les gens ont mis Erik sur un piédestal parce qu’on le connaît au Québec et qu’il a fait de belles performances, a-t-il noté. C’est un gars de niveau international. On le sait tous. Mais les gens connaissaient très peu Phinn.

Comme entraîneur, je l’observe depuis longtemps. Je savais qu’on avait un combat compliqué. Je n’avais pas menti à Erik par rapport à ça. Je l’avais préparé mentalement pour un combat qui serait dur. Marc Ramsay, l’entraîneur d’Erik Bazinyan, à propos de Shakeel Phinn

Sans condamner son protégé, Ramsay a trouvé qu’il s’était « engagé physiquement très rapidement ». « Ce n’était peut-être pas à son avantage. Il a de petites choses à travailler. Je pense qu’Erik demeure un boxeur plus complet et meilleur. Ça reste à prouver et c’est à nous de le faire. »

Mince consolation, Bazinyan conserve sa ceinture NABF des poids super-moyens (168 lb). Le titre intercontinental de la WBA en jeu reste cependant vacant. L’Arménien d’origine, qui n’a perdu que son tout premier combat amateur, à l’âge de 13 ans, ne devrait pas reculer au classement. Peut-être sa vulnérabilité affichée jeudi attirera-t-elle des adversaires mieux positionnés qui se méfiaient de lui ? Ramsay dit avoir déjà vu les deux cas de figure.

Estephan « déçu »

Le promoteur Camille Estephan, qui anticipait une bagarre « 80-20 » en faveur de Bazinyan, était évidemment déçu de la tournure des évènements, lui qui avait une nulle sur sa propre carte de pointage.

« Je m’attendais à beaucoup plus que ça, a admis le patron d’Eye of the Tiger Management. Il faut donner le crédit à Shakeel ; il voulait vraiment la victoire. Tu le voyais. C’est ce qui est le fun dans les combats locaux : ça va souvent chercher les meilleures performances des gars qui sont négligés. Mais Erik est capable de beaucoup mieux que ça. »

Estephan a remarqué que Bazinyan « n’écoutait pas bien le coin ». « Ce que Marc Ramsay lui demandait, il ne le faisait pas. On ne sait pas pourquoi. Était-ce les émotions ? Probablement. »

Une revanche est-elle dans les cartons ? Tyler Buxton, promoteur de Phinn, ne s’attend pas à ce qu’Estephan réponde aussi rapidement au téléphone que lui quand il a eu la première offre…

« On avait des plans en tête, mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… On va s’asseoir [et réfléchir], mais c’est sûr que c’est un combat que les fans voudraient voir, que moi je voudrais voir. »

À la fin, Estephan a lâché qu’il ne fermerait pas l’œil de la nuit : « J’ai un goût très, très amer, mais c’est moins mauvais qu’une défaite, qui aurait été catastrophique. »

En tout cas, le promoteur Buxton le cherchait après le point de presse…