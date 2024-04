Fin du partenariat Caroline Veyre et GYM ne s’entendaient plus sur l'évolution de la carrière de la boxeuse

(Montréal) La Montréalaise Caroline Veyre et Groupe Yvon Michel (GYM) n’étaient plus au même diapason et ont convenu de mettre fin à leur association. Mais il semble que les deux parties ne s’entendent pas sur les causes du divorce.