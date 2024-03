Mike Tyson est considéré comme l’un des plus grands poids lourds de l’histoire, ayant régné sans partage sur la catégorie entre 1987 et 1990.

(Los Angeles) L’ancien roi des poids lourds Mike Tyson, âgé de 57 ans, va remonter sur le ring le 20 juillet pour un combat d’exhibition face au youtubeur américain devenu boxeur Jake Paul, qui sera diffusé sur Netflix, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Tyson et Paul seront opposés au AT&T Stadium d’Arlington, le stade des Cowboys de Dallas.

Dans un communiqué, Tyson a déclaré se réjouir de combattre un adversaire de 30 ans son cadet (Jake Paul a 27 ans), ajoutant qu’il avait été impressionné par les performances de Paul dans un ring.

« Il a considérablement progressé au fil des années, et il sera donc très amusant de voir ce que la volonté et l’ambition d’un gamin peuvent faire face à l’expérience et les aptitudes d’un GOAT (greatest of all time, le plus grand de tous les temps) », écrit Mike Tyson.

PHOTO MIGUEL RODRIGUEZ, ARCHIVES REUTERS Jake Paul

L’ancien champion ne s’est pas battu depuis un précédent combat d’exhibition en huit rounds contre l’ancien poids moyen Roy Jones Jr à Los Angeles, en novembre 2020, qui s’était soldé par un résultat nul.

Ce prochain combat sera le dernier en date de ce qui est devenu une tendance aux États-Unis : opposer des célébrités de l’internet entre elles ou à des boxeurs reconnus, qui ont pris leur retraite ou en ont largement dépassé l’âge.

Ainsi Logan Paul, frère de Jake, avait combattu contre une autre légende de la boxe, Floyd Mayweather, en 2021.

Jake Paul a cependant acquis une certaine reconnaissance sur le ring avec un bilan de 9 victoires (dont 6 K.-O.) pour une défaite.

Mike Tyson est considéré comme l’un des plus grands poids lourds de l’histoire, ayant régné sans partage sur la catégorie entre 1987 et 1990. À l’âge de 20 ans, 4 mois et 22 jours, il était devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de la catégorie reine.