Le 12 août 2017, Vanessa Lepage-Joanisse a vécu l’une des grandes déceptions de sa vie quand elle s’est fait passer le K.-O. par Alejandra Jimenez, qui a ainsi mis la main sur le titre mondial des lourdes du World Boxing Council (WBC).

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Près de sept ans plus tard, après une dépression, une importante prise de poids suivie d’une impressionnante perte de poids, la combattante de Mont-Laurier obtiendra une deuxième chance de mettre la main sur ce titre jeudi prochain, face à l’Argentine Abril Argentina Vidal (10-1, 4 K.-O.), au Cabaret du Casino de Montréal.

Une occasion qui survient moins d’un an après son retour sur le ring et après trois combats seulement.

« Je ne croyais pas que ce serait aussi rapide, mais quand tu dis que tu es à la bonne place au bon moment, c’est ce qui arrive, a-t-elle dit en entretien avec La Presse Canadienne la semaine dernière. C’est cliché de dire cela, mais je n’ai jamais été aussi en forme de ma carrière : je me suis pesée habillée ce matin et j’étais à 173 livres, je vais donc pouvoir manger un peu ! Honnêtement, je ne me rappelle pas, même à l’adolescence, de la dernière fois où j’ai pesé 173 livres ! »

À l’époque, elle ne savait pas que Jimenez était dopée, ce qui explique la puissance de ses coups. Mais elle n’était pas aussi bien encadrée non plus. Alors boxeuse indépendante, Lepage-Joanisse (6-1, 2 K.-O.) fait maintenant partie de l’écurie d’Eye of the Tiger Management.

« Je suis bien préparée, autant physiquement que mentalement. J’ai eu le meilleur camp de ma vie. J’ai eu les meilleures adversaires de sparring de ma vie, bien que je demeure à Mont-Laurier ! Je descendais à Montréal au moins deux fois par semaine (pour affronter Mary Spencer et Marie-Pier Houle, notamment), en plus de mes séances à Buckingham avec mon entraîneur (Stéphane Joanisse, qui n’a pas de lien de parenté avec elle). Il faut avoir la chance de se donner à 100 % pour un tel combat. C’est la chance que j’ai eue pendant ce camp. Tout a été mis en place. Je n’ai jamais eu du sparring de qualité comme ça. J’ai hâte que la cloche sonne. »

De retour au sommet

Après son combat contre Jimenez, Lepage-Joanisse a aussi été impliquée dans un accident de voiture. Une commotion cérébrale et une dépression l’ont fait couler au fond du baril. Ce deuxième combat de championnat du monde, celle qui est éducatrice en centre de la petite enfance veut s’en servir pour tourner la page sur cette soirée d’août 2007, à Cancún.

« Tout le monde, on peut avoir des petits défis personnels. Quand je suis montée à 315 livres et que j’ai fait ma perte de poids, j’ai décidé de remettre les gants et je trouvais que je n’avais rien perdu au niveau technique. J’ai donc eu envie de voir ce que je pourrais faire avec cela. J’avais aussi envie de tourner la page sur ma défaite en championnat du monde, une histoire inachevée pour moi. Ceux qui me connaissent savent que je veux aller au bout des choses.

« C’était juste une envie de remettre les gants et de faire quelques combats, mais ensuite, EOTTM m’a mise sous contrat, il y a eu le documentaire (de Julie Bertrand de Punching Grace, pour raconter son histoire), et maintenant cette offre de championnat du monde. On dirait que tout me sourit et je fonce à 100 milles à l’heure là-dedans ! »

C’est en préliminaires du duel opposant les super-moyens canadiens Steven Butler et Steve Rolls, au Cabaret du Casino de Montréal, que Lepage-Joanisse pourra enfin mettre le point final à ce chapitre.