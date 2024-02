Entente avec les boxeurs Arthur Biyarslanov et Shamil Ktahaev

(Montréal) Les boxeurs Arthur Biyarslanov et Shamil Ktahaev se sont entendus avec Eye of the Tiger Management, a annoncé l’entreprise de promotion québécoise par voie de communiqué lundi matin.

La Presse Canadienne

« Ce sont deux travailleurs acharnés, dévoués à leur art, dotés d’un grand potentiel et surtout, de grandes ambitions. Nous allons tout mettre en place pour les supporter dans leur ascension vers un titre mondial et conquérir les plus hauts sommets », a décrit le directeur général d’EOTTM, Antonin Decarie.

Biyarslanov (13-0, 11 K. -O.), un pugiliste super-léger déjà bien établi au pays, est actuellement au troisième rang canadien des 140 lb du classement Boxrec.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’EYE OF THE TIGER MANAGEMENT Shamil Ktahaev à droite

« Je suis très heureux de rejoindre la famille d’EOTTM. Je tiens d’ailleurs à remercier l’équipe de m’accueillir, et je suis très enthousiaste à l’idée de combattre plus souvent là où je me sens chez moi, à Montréal », a mentionné Biyarslanov.

Pour sa part, Khataev (12-0, 3 K. -O.), le frère d’Imam Khataev, a obtenu plus de 290 victoires en 300 combats chez les amateurs, remportant au passage les championnats nationaux russes juniors et seniors. Il a déjà remporté la ceinture WBC Asian, l’amenant à faire déjà partie des 20 meilleurs poids moyens au monde, selon Boxrec.