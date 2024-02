PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE EYE OF THE TIGER MANAGEMENT

(Montréal) Le champion IBO des super-moyens Osleys Iglesias affrontera Marcelo Coceres dans un combat de 12 rounds lors du gala du 7 mars au Casino de Montréal, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué mercredi matin.

La Presse Canadienne

Iglesias (9-0, 8 K. -O.) livrera son premier combat à Montréal depuis qu’il s’est joint à EOTTM. Le boxeur gaucher cubain est actuellement classé au 11e rang mondial selon Boxrec, au 16e de la WBC et est l’actuel détenteur de la ceinture IBO des 168 lb.

Iglesias a fait ses preuves chez les amateurs en cumulant 200 combats et en signant des victoires significatives contre ses compatriotes cubains Arlen Lopez et David Morell. Il est passé chez les professionnels en 2019 et a depuis signé des victoires à chacun de ses duels ; il a notamment vaincu le vétéran Isaac Chilemba par décision unanime.

Pour sa part, l’Argentin Coceres (32-6-1, 18 K. -O.) a déjà affronté de gros noms de la division des super-moyens tels que Billy Joe Saunders, Edgar Berlanga, Diego Pacheco et Erik Bazinyan.

Ce combat s’ajoute au gala du 7 mars d’EOTTM qui mettra en vedette le combat entre le Québécois Steven Butler et l’Ontarien Steve Rolls. La carte complète pour les combats préliminaires sera dévoilée ultérieurement.