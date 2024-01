(Montréal) Après un combat jugé à sens unique, le Vénézuélien Albert Ramirez a mis la main sur une première ceinture, jeudi, défaisant Artur Ziyatdinov par décision unanime pour ainsi remporter le titre International de la World Boxing Association (WBA) des mi-lourds.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Ce choc, présenté en prélude du combat entre Erik Bazinyan et Billi Facundo Godoy au Cabaret du Casino de Montréal, a permis au public montréalais de découvrir Ramirez (18-0, 15 K.-O.), alors que le nouveau protégé d’Eye of the Tiger Management boxait pour une première fois au Québec.

Face à Ziyatdinov (15-2, 12 K.-O.), ex-boxeur de l’écurie montréalaise, Ramirez a obtenu la faveur des juges 100-90, 99-91 et 98-92.

Pourtant, le combat semblait plus serré que ces pointages.

Ramirez, qui est déjà classé quatrième à la WBA, sixième au WBC et à la WBO, ainsi que 11e à l’IBF, a lancé le combat à vive allure contre un boxeur de grande qualité. Au premier round, il a touché Ziyatdinov d’un solide crochet de gauche. Il est revenu en force au deuxième, plaçant plusieurs combinaisons. Au troisième, c’est le jab du Vénézuélien qui a fait reculer le Montréalais d’origine ouzbèke.

Ziyatdinov a connu un meilleur round au quatrième, mais Ramirez a repris l’ascendant au cinquième. Il a contré une attaque de son adversaire avant de riposter avec une solide combinaison gauche-droite au visage de Ziyatdinov, qui est toutefois demeuré droit comme un chêne.

En deuxième round, Ramirez a semblé perdre en efficacité et en précision. Ça n’a toutefois pas paru sur la carte des juges.

Les sixième et septième rounds ont été très serrés. Ziyatdinov a placé le meilleur coup du sixième avec un solide crochet de la gauche à la tête de Ramirez. Idem au septième, alors que sa courte gauche a sèchement touché la tempe de Ramirez.

Ce dernier a connu un huitième beaucoup plus efficace et il a sans équivoque remporté le 10e, étant plus actif et plus incisif. On a senti une certaine urgence, dont il n’avait toutefois pas besoin.

Il sera intéressant de voir ce que l’avenir réservera au boxeur de 29 ans, une belle prise déjà toute polie pour EOTTM.

Abandons

Le reste de la sous-carte a donné lieu à de bons échanges, mais les amateurs ont très souvent été laissés sur leur appétit, alors que plusieurs des adversaires dénichées par l’appariteur d’EOTTM ont abandonné.

Ça a été le cas dans le combat entre les super-légers Steve Claggett (38-7-2, 26 K.-O.) et Marcos Barraza (23-4, 11 K.-O.). Le pugiliste de Ciudad Juarez a décidé de mettre fin à sa soirée après le deuxième round. Il faut dire qu’il a été martelé de coups par l’Albertain, qui a admis dans le ring être lui aussi déçu de la tournure des évènements.

Même scénario quelques minutes plus tôt. Mary Spencer (8-2, 6 K.-O.) parlait cette semaine d’un combat pour retrouver sa confiance face à Sonya Dreiling (6-4, 2 K.-O.) après deux défaites consécutives en championnats du monde. Il aura été bénéfique, mais de très courte durée.

La super-mi-moyenne canadienne a complètement dominé le premier round, atteignant la cible de plusieurs coups en puissance face à une adversaire qui lui concédait une bonne tête. Le coin de Dreiling, qui n’avait jamais été arrêtée avant la limite, a joué de prudence en ne retournant pas la pugiliste dans le ring.

Spencer était satisfaite de ce dénouement, expliquant après le combat que ce duel lui a permis de reprendre confiance en ses coups en puissance, qu’elle a placés à satiété au visage de son adversaire.

Soirée parfaite pour les espoirs

En lever de rideau, Ricardo Lara (22-12-2, 10 K.-O.) n’a pas vécu une nuit magique face au nouvel espoir français d’EOTTM, Moreno Fendero (4-0, 3 K.-O.), qui l’a envoyé trois fois au tapis en moins de deux rounds. Deux crochets de la gauche au foie ont forcé Lara à mettre le genou au sol. Quand une violente droite à la tempe lui a fait réaliser qu’il ne s’agissait pas d’une histoire d’humour et l’a incité à prendre une troisième pause, à 1 : 46 du deuxième round, l’arbitre Érick Philippeaux a mis fin aux hostilités.

Oscar Soto Quintana (6-5, 2 K.-O.) a ensuite offert une courageuse prestation face à Wilkens Mathieu (7-0, 4 K.-O.). Pendant trois rounds, le boxeur de Québec, qui se battait à 174 livres pour ce duel, a abreuvé de coups le Mexicain. Non seulement ce dernier n’a pas bronché, mais il a tenté de contre-attaquer à la majeure partie des coups lancés par Mathieu. Au début du quatrième cependant, un crochet de la droite a pincé Quintana à la tempe et il a mis une main au sol. Après le compte de huit, son coin a signalé à l’arbitre Yvon Goulet que leur soirée de travail était terminée.

Finalement, Jhon Orobio (6-0, 6 K.-O.) a ajouté à sa fiche parfaite face à Juan Carlos Garcia (5-5). Le léger colombien a martelé de coups son adversaire mexicain pendant deux rounds, l’envoyant même au tapis au même moment que la cloche a retenti. Même sans avoir subi de compte, le coin de Garcia a judicieusement jugé qu’il valait mieux ne pas reprendre l’action.