Dwayne Johnson acquiert les droits du nom « The Rock » et se joint au Groupe TKO

C’est un nom qui est pratiquement synonyme de lutte professionnelle, mais Dwayne Johnson n’a jamais légalement possédé les droits du nom « The Rock ».

Michelle Chapman Associated Press

C’est maintenant chose faite, puisque Johnson a conclu une nouvelle entente avec la WWE qui lui permettra également de se joindre au conseil d’administration du Groupe TKO, une entreprise de divertissement qui possède notamment la WWE et l’UFC.

« The Rock » est un dérivé du nom du père de Johnson, Rocky Johnson, qui fut le premier lutteur noir à être sacré champion dans l’histoire de la WWE (en compagnie de son partenaire Tony Atlas), selon la WWE.

Johnson, un lutteur et un acteur vedette, possède plusieurs entreprises dont la compagnie de production Seven Bucks Productions, la marque de tequila Teremana, l’entreprise de boissons énergisantes ZOA Energy, la marque de vêtements Project Rock et l’United Football League.

« Je suis très heureux d’accueillir Dwayne en tant que partenaire d’affaires et de pouvoir bénéficier de son immense talent au sein du conseil d’administration du Groupe TKO, a déclaré le président et directeur des opérations du Groupe TKO, Ariel Emanuel, par voie de communiqué. Dwayne possède une impressionnante feuille de route en tant que créateur de contenu et il a développé des marques qui sont maintenant connues internationalement, et il jouera un rôle déterminant dans l’atteinte des objectifs du groupe TKO. »

Le Groupe TKO a ajouté que Johnson se joindra au conseil d’administration, dès mardi.

Johnson a entamé sa carrière dans la lutte professionnelle avec la WWE en 1996. Il a récemment effectué des apparitions dans le cadre des émissions Smackdown et Raw, et des rumeurs avancent qu’il pourrait être de retour dans le ring pour WrestleMania cette année.

Raw sur Netflix dès 2025

Par ailleurs, l’émission de télévision hebdomadaire de la WWE qui s’intitule Raw sera diffusée sur la plateforme Netflix à compter de l’an prochain. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une entente majeure avec le diffuseur américain.

Raw, qui a été diffusé pour la première fois en 1993, a produit jusqu’à présent 1600 émissions et met actuellement en vedette des lutteurs tels que Cody Rhodes, Becky Lynch, Seth Rollins et Rhea Ripley.

L’émission de trois heures, qui est présentement diffusée sur le réseau USA Network, et ses droits de télédiffusion étaient prisés ces derniers mois, particulièrement depuis que le retour du lutteur CM Punk en novembre dernier. Plusieurs observateurs estimaient d’ailleurs que plusieurs plateformes de diffusion sur l’internet allaient s’intéresser à l’obtention des droits de Raw.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur WWE Raw, ainsi que son impressionnante base partisane passionnée et multigénérationnelle, sur Netflix », a déclaré la directrice générale responsable des contenus, Bela Bajaria.

WWE, qui fait partie du Groupe TKO, a précisé mardi que Raw sera diffusé sur Netflix à compter de janvier 2025. Cette annonce aura un impact pour les consommateurs américains, canadiens, britanniques, latino-américains et ceux de bien d’autres territoires. La WWE a indiqué que cette décision aura un impact sur d’autres pays et territoires au fil des ans.