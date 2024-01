Artur Beterbiev (à droite) et Callum Smith

(Québec) Artur Beterbiev aura 39 ans dans une semaine. Mais le triple champion du monde de boxe a prouvé samedi soir au Centre Vidéotron qu’il a encore tout ce qu’il lui faut pour accomplir son rêve : unifier les titres à 175 livres.

Beterbiev (20-0, 20 K.-O) a remporté une victoire par K.-O. technique au septième round. Il a usé à la corde son adversaire, Callum Smith (29-2, 21 K.-O.).

Le Britannique n’a jamais réussi à établir son rythme, même s’il a pu placer son jab à quelques occasions. Beterbiev n’a pas flanché, a remporté tous les rounds. À l’issue des sept rounds, Beterbiev avait touché avec 182 coups contre seulement 59 pour Smith.

À l’ultime round, il a fondu sur sa proie dépassée par ses combinaisons. Smith est allé deux fois au tapis au septième. Il ne se défendait quasiment plus. L’entraîneur Buddy McGirt a sagement jeté l’éponge, malgré les protestations de son boxeur, probablement le seul dans l’amphithéâtre a encore croire en ses chances.

« Une victoire d’Artur Beterbiev, c’est une victoire pour la boxe québécoise. Il est avec Top Rank aujourd’hui, mais Artur c’est une légende pour moi déjà. Si mes boxeurs peuvent apprendre de lui, ce serait un rêve », a réagi le promoteur de la soirée et président d’Eye Of the Tiger Management (EOTTM), Camille Estephan.

Cette performance, Beterbiev l’a livrée dans un aréna chauffé à bloc. Avec 10 031 spectateurs, la gala de samedi a fracassé le record d’assistance pour la boxe au Centre Vidéotron. Les précédents records étaient de 8624 spectateurs pour Lucian Bute contre James DeGale en novembre 2015, et 7800 en février 2017 pour Lucian Bute contre Eleider Álvarez. « Je ne sais pas combien on aurait eu sans la tempête », s’est demandé Estephan.

Le champion (IBF, WBC, WBO) veut maintenant unifier une fois pour toute la division des mi-lourds. Le combat contre le détenteur de la ceinture manquante, celle de la WBA, le Russe Dmitri Bivol (22-0, 11 K.-O.).

Ce choc attendu depuis des années, avec les quatre ceintures en jeu, doit avoir lieu en Arabie saoudite. Le Royaume fait pleuvoir les dollars sur les sports de combat depuis peu. Les promoteurs ont du mal à résister.