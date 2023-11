Du suspense. Des péripéties. Des hauts, des bas, des frappes spectaculaires et des coups salauds. On a eu tout ça et même plus dans le combat de ruelle que se sont livré le Montréalais Steven Butler et le Mexicain Ivan Alvarez, mardi soir.

Butler l’a emporté par K.-O. technique au neuvième round de ce combat de demi-finale, dans le cadre d’un gala organisé par Eye of the Tiger Management (EOTTM), au Cabaret du Casino de Montréal

Alvarez était en grande difficulté à ce moment. Butler venait de lui asséner un barrage de coups, de l’envoyer au tapis non pas une, mais deux fois, lorsque l’officiel Yvon Goulet a arrêté le combat. Un peu tardivement, par ailleurs.

Mais jusque-là, cette rixe aurait pu aller des deux côtés. Malgré sa fiche peu reluisante, le Mexicain (32-15-4, 21 K.-O.) a offert toute une opposition à l’ancien prétendant aux titres mondiaux WBA et WBO des poids moyens. Butler avait bien mené son premier round, mais il a semblé baisser sa garde à partir du deuxième. Alvarez a dangereusement touché la cible à plusieurs reprises. Cet échange de coups féroces de part et d’autre s’est poursuivi jusqu’à la fin.

« Il est bon, a admis Butler après sa victoire. Il m’a eu un peu émotionnellement. Il m’a lancé beaucoup de coups derrière la tête, et je me suis laissé avoir. […] J’ai commencé à baisser mes mains et essayé de le narguer un peu. Je ne suis pas fier de ça, mais je vais apprendre de ce combat-là. »

Ces « émotions » ont atteint leur paroxysme au quatrième round. Ça se battait aux limites des règles. Quelques coups ont même été lancés entre les sons de la cloche. Au cinquième, après avoir placé un jab au corps d’Alvarez particulièrement satisfaisant, Butler a lancé un très audible « Wouh ! » sur le ring. C’était pour le « spectacle », dit-il.

« [Je voulais] lui montrer qu’on est là, let’s go, on est en train de se battre, c’est pour le show un petit peu. Les fans ont apprécié. »

C’était le premier combat du Montréalais depuis sa dure défaite en championnat du monde, en mai dernier. Cette victoire lui donne-t-il la confiance nécessaire pour continuer ?

« Je suis de retour sur le droit chemin [back on track], estime Butler. On va avoir un bon combat à annoncer sous peu. »

Claggett, par décision unanime

Le Canadien Steve Claggett l’a quant à lui emporté par décision unanime face au Mexicain Miguel Madueno. Il défend ainsi sa ceinture de la NABF chez les super légers et obtient le titre international de la WBO des super légers, auparavant vacant.

En finale, Claggett (37-7-2, 25 K.-O.) a dominé son adversaire du début à la fin. Il l’a roué de coups précis, dévastateurs et surtout nombreux. Mais le pugnace Madueno (30-1, 28 K.-O.) a tout enduré sans flancher. Ce combat entre deux spécialistes du K.-O. est allé à la limite des 10 rounds, malgré l’histoire que racontent leurs fiches respectives.

C’est une huitième victoire en huit combats pour Claggett depuis son arrivée dans le giron d’EOTTM. Et l’athlète originaire de Calgary l’a obtenue en y allant de sa recette habituelle, qui consiste à appliquer de la pression constante, de toujours avancer vers son opposant, l’empêchant d’avoir le temps de placer ses propres coups. L’avenir s’annonce brillant pour ce boxeur de 34 ans.

Khataev confirme

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Imam Khataev et Fernando Galvani

Plus tôt dans la soirée, le nouveau joyau d’EOTTM, Imam Khataev (5-0, 5 K.-O.) n’a fait qu’une bouchée de son adversaire Fernando Galvan (8-9-1, 2 K.-O.). L’Australien l’a emporté par K.-O. technique au deuxième round. En fait, dès le début du combat, on a bien vu que chaque seconde qui passait ne faisait que repousser l’inévitable.

Khataev a démontré ce pour quoi Camille Estephan fonde tant d’espoirs en lui. Le combattant des mi-lourds a été entreprenant, maintenant la pression sur son adversaire sans arrêt. Un combat d’envergure l’attend le 13 janvier prochain.

Dans la sous-carte, Wilkens Mathieu (5-0, 3 K.-O.), de Québec, a remporté un combat divertissant face au Polonais Grzegorz Mardyla (1-1-1, K.-O.). Déjà parce que le détonnant pugiliste de Cracovie est arrivé sur le ring en espadrilles de kick-boxing et vêtu de longs bas blancs. Mais aussi parce que la rixe a été bien partagée du début à la fin. Mardyla a surpris autant par sa carrure que sa détermination.

« Je savais que j’avais un adversaire solide, même s’il n’avait pas beaucoup de combat pro », a dit Mathieu après coup.

« Avec les rounds, je trouve que je ne me suis pas bien adapté, a-t-il convenu. J’ai essayé quelques trucs […], mais ça n’a pas vraiment marché. J’ai manqué un peu d’énergie à la fin, et c’est quelque chose sur laquelle je vais devoir travailler. »

Quelques instants plus tard, le Montréalais Mehmet Unal (7-0, 5 K.-O.) l’a emporté devant le Mexicain Jaime Lopez (10-11, 4 K.-O.). Ce dernier a abandonné au deuxième round, blessé à l’épaule.

En lever de rideau, le Français Moreno Fendero (2-0, 1 K.-O.) a battu le Mexicain Cristian Lozano (2-3) par K.-O. technique en deux rounds.