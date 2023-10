(Riyad) Arslanbek Makhmudov a pu célébrer un dénouement heureux à son combat, samedi, en Arabie saoudite, mais Simon Kean n’a pas été en mesure d’en faire autant.

La Presse Canadienne

Makhmudov (18-0, 17 K.-O.) n’a pas eu à suer à grosses gouttes pour malmener Junior Anthony Wright (20-5-1, 17 K.-O.) pendant 70 secondes, jusqu’à ce que l’arbitre mette fin au combat.

Une quarantaine de minutes plus tard, Kean (23-2, 22 K.-O.) a reçu un puissant uppercut qui l’a envoyé au tapis et il ne s’est pas relevé à temps pour finalement s’incliner devant Joseph Parker (33-3, 23 K.-O.)

Ces deux combats avaient lieu dans le cadre d’un évènement monstre intitulé « La Bataille des durs à cuire », à Riyad. Cette bataille en question met en vedette Tyson Fury (33-0-1, 24 K.-O.) et l’ex-champion d’arts martiaux mixtes Francis Ngannou, dont il s’agira des débuts professionnels à la boxe.

Makhmudov a d’abord envoyé son adversaire au plancher à la suite d’une belle combinaison une-deux. Quelques secondes plus tard, il a ébranlé Anthony avec une puissante main droite qui a figé l’Américain. L’arbitre a ensuite décidé de protéger la santé de ce dernier.

Cette victoire permettra sans doute à Makhmudov de continuer son ascension chez les poids lourds. Il est l’aspirant no 3 au World Boxing Council (WBC), no 5 à la World Boxing Association (WBA), no 10 à la World Boxing Organization (WBO) et no 13 à l’International Boxing Federation (IBF).

Le Québécois d’adoption a conservé sa ceinture de la North American Boxing Federation (NABF) et il a mis la main sur le titre vacant de la WBA Intercontinental.

Parker, un ex-champion du monde des lourds, a quant à lui travaillé un peu plus longtemps face à Kean, qui l’a tout de même atteint à quelques reprises.

Le Néo-Zélandais a commencé à prendre l’ascendant au deuxième assaut, mais il a vraiment fait mal au Québécois lors du troisième round. Après avoir encaissé un solide coup de son adversaire, Kean en a redemandé. Parker lui a immédiatement servi un uppercut qui a mis fin aux hostilités à 2:04.

L’avenir de Kean dans le monde de la boxe est maintenant en suspens et il reste à voir s’il annoncera sa retraite sous peu.