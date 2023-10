(Montréal) Le boxeur super-moyen Christian Mbilli affrontera l’Australien Rohan Murdock en demi-finale du gala mettant en vedette le champion du monde unifié WBC, WBO et IBF des mi-lourds Artur Beterbiev face à l’aspirant britannique Callum Smith le 13 janvier au Centre Videotron, a annoncé Eye of the Tiger Management mardi matin.

La Presse Canadienne

Mbilli (25-0, 21 K. -O.) mettra à l’enjeu pour l’occasion ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International contre Murdock (27-2, 19 K. -O.), l’aspirant no 9 au titre de l’IBF.

« Rohan Murdock est un adversaire de qualité, qui a un style complètement différent de mes derniers adversaires », a déclaré Mbilli par voie de communiqué.

Murdock, l’actuel détenteur du titre IBF Australasian, a déjà croisé le fer avec Zach Parker en combat de championnat du monde.

La sous-carte complète impliquant les boxeurs d’EOTTM sera dévoilée dans les semaines à venir.