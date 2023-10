Mary Spencer a perdu son pari. Elle s’est inclinée par décision partagée devant la Belge Femke Hermans, qui est repartie avec les titres de championnes du monde IBF et IBO des super-mi-moyens.

La décision aurait pu aller des deux côtés. Spencer avait très bien entamé le combat. Hermans a trouvé son erre d’aller à partir du 5e round. La rixe a été partagée du début à la fin, même si Hermans a semblé plus constante. Les juges ont remis des cartes de 95-95, 96-94 et 97-93.

Femke Hermans et Mary Spencer

Aucune des deux boxeuses n’a réellement ébranlé son adversaire. Hermans a résisté aux puissants assauts de Spencer sans broncher. Spencer a placé des frappes précises à des moments opportuns.

Erik Bazinyan et Ronald Ellis

« Cette shot-là, c’est ma shot préférée. » Et Erik Bazinyan s’en est servi à bon escient. Son crochet droit a eu raison d’un Ronald Ellis coriace, mercredi, envoyant l’Américain au tapis lors du 6e round. Bazinyan a ainsi conservé ses titres NABA et NABF des super-mi-moyens (168 lb).

Son K.-O., il en avait bien besoin. Parce qu’Ellis (18-4-2, 12 K.-O.) commençait à prendre de la puissance dans ce combat. Et peut-être même l’ascendant. Mais peu importe. Cette victoire, obtenue de façon spectaculaire, a permis au Lavallois d’origine arménienne de passer un message aux concurrents de sa division, en l’occurrence David Benavidez et Canelo Alvarez.

« C’était très important », convient Bazinyan (31-0, 22 K.-O.), qui estime que son dernier combat « ne s’était pas très bien passé », malgré une victoire.

« Je voulais faire un bon combat, un bon K.-O., pour que tout le monde voit ce qu’Erik Bazinyan peut faire. »

Plus de détails suivront.

Victoire pour Leïla Beaudoin

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Estrella Valverde et Leïla Beaudoin

Leïla Beaudoin « aurait aimé » mettre son adversaire K.-O., mais elle a dû se contenter d’une victoire convaincante en huit rounds. La boxeuse du Témiscouata (9-1, 1 K.-O.) l’a emporté par décision unanime face à la Mexicaine Estrella Valverde (19-12-2, 4 K.-O.).

« J’ai l’habitude de commencer comme une lionne et de m’éteindre un petit peu à la fin, a-t-elle expliqué. Mais là, j’ai fait totalement l’inverse. […] C’est une boxeuse expérimentée, et les Mexicaines sont connues pour être des toughs. J’en ai déjà vargé en tabarouette, et elles ne tombaient pas ! »

Juste après la victoire de Beaudoin, le Montréalais Christopher Guerreiro (9-0, 5 K. O.) a très bien paru dans sa victoire par K.-O. face au Mexicain Jose Lopez (30-9-2, 16 K.-O.). Guerreiro a été fougueux et puissant, envoyant son adversaire au tapis au quatrième round. Exactement comme il l’avait prédit.

« J’avais écrit ça ! », lance-t-il en entrevue.

Tu veux dire que tu avais littéralement écrit, sur papier, que tu allais gagner par K.-O. ?

« Oui, j’ai écrit que ça allait finir au 4e round, dit-il en souriant. J’ai un plan pour tous mes combats. »