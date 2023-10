(Montréal) Steve Claggett mettra en jeu sa ceinture de super-légers de la North American Boxing Federtion (NABF) le 14 novembre prochain, contre le Mexicain Miguel Madueno.

La Presse Canadienne

Madueno (30-1, 28 K. -O.) est classé 10e aspirant à la ceinture de la World Boxing Organization (WBO) des poids légers et fait donc le saut d’une division de poids afin de se frotter à Claggett (36-7-2, 25 K. -O.), qui tente de consolider sa position dans les classements, lui qui points au 15e rang du World Boxing Council (WBC) à 147 livres.

Le gala, présenté au Casino de Montréal, mettra également en vedette Steven Butler (32-4-1, 26 K. -O.), qui s’est inclliné en championnat du monde devant Zhanibek Alimkhanuly en mai dernier.

L’adversaire du poids moyen sera divulgué plus tard.

Eye of the Tiger Management profitera de ce gala pour présenter ses nouveaux protégés Imam Khataev (3-0, 3 K. -O.) et Albert Ramirez (17-0,15 K. -O.) aux amateurs de boxe québécois.

Vanessa Lepage-Joanisse (6-1, 2 K. -O.), Mehmet Unal (5-0, 4 K. -O.), Luis Santana (10-0, 4 K. -O.) ainsi que Moreno Fendero (1-0) prendront également part à la soirée.