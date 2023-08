(Montréal) La ceinture IBO de la Belge Femke Hermans sera finalement aussi à l’enjeu quand elle affrontera la Canadienne Mary Spencer au Casino de Montréal le 11 octobre.

La Presse Canadienne

On savait déjà que la ceinture des super-mi-moyennes de l’IBF serait à l’enjeu lors du combat, mais le promoteur Eye of the Tiger Management a confirmé mardi que le titre IBO ira à la gagnante.

Hermans avait conquis le titre IBO en décembre dernier aux dépens de Spencer.

Lors de leur premier affrontement à Shawinigan le 16 décembre dernier, Hermans (16-4, 7 K. -O.) avait eu le dessus sur Spencer (7-1, 5 K. -O.) et avait donc remporté le titre IBO par décision unanime.