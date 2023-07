Georges St-Pierre a annoncé vendredi son retour à la compétition le 14 décembre, après une retraite de plus de quatre ans.

« Je vais me donner à 100 % », affirme GSP

Six ans après sa retraite, voilà que Georges St-Pierre revient vers ses racines. Fort enthousiaste, la légende des arts martiaux mixtes participera à un évènement spécial de la UFC au mois de décembre.

Attention, il ne faut pas se méprendre. À 42 ans, le natif de Saint-Isidore ne sera pas lancé dans l’octogone dans le cadre d’un combat d’arts martiaux mixtes à proprement parler, comme il l’a fait durant si longtemps. De fait, il ne l’a fait qu’une seule fois dans la dernière décennie.

Ce duel, qui sera présenté le 14 décembre dans le cadre du UFC Fight Pass Invitational 6, est une lutte au sol visant à obtenir une soumission. On parle aussi de grappling match, dans le jargon des sports de combat.

Le lendemain de l’annonce à Las Vegas, GSP a pris du temps pour nous parler. À l’autre bout du fil, il présente à la fois une bonne humeur contagieuse et un raisonnement bien calculé.

« Je suis très heureux, affirme-t-il en entrevue avec La Presse. Je ne reviens pas pour prouver que je suis l’homme le plus fort au monde. Le jiu-jitsu, c’est un sport très différent. Il n’y a pas de coup à la tête, donc risques de commotion sont réduits. »

« Je vais m’entraîner toute ma vie aux arts martiaux mixtes… karaté, muay thai, boxe. Mais si je veux me battre, à cette étape de ma vie, ce sera davantage en grappling. »

J’ai senti à la fin, lorsque j’ai pris ma retraite, que j’avais besoin de quelque chose. J’aimais le sentiment de la compétition. J’aimerais le récupérer et j’aimerais ressentir de l’adrénaline à nouveau. Georges St-Pierre, lors de l’annonce jeudi à Las Vegas

« C’est aussi une avenue pour des combattants qui veulent encore se battre, gagner de l’argent et avoir du plaisir avec les partisans et la famille de la UFC », a-t-il soutenu.

Pour le moment, le nom de St-Pierre est le tout premier à figurer sur la carte de l’évènement. On ne connaît pas encore l’identité de son adversaire, chose qui arrivera logiquement dans les prochains mois.

« Mon match, c’est un peu un novelty. Un match que les partisans ont envie de voir. Je ne compétitionne pas pour être champion : il y en a des plus jeunes et plus spécialisés que moi. Je veux faire un combat qui va intéresser les fans. »

Pour l’amour du combat

Tout sourire devant les médias sportifs américains, il a assuré qu’il était en pleine forme – et qu’il prendrait l’entraînement très au sérieux. « Ça m’aide à être meilleure personne, nous a-t-il confié. C’est un mode de vie. Pour moi, c’est thérapeutique. »

Appelé à justifier l’intérêt d’un match de jiu-jitsu pour les partisans de l’UFC, St-Pierre a avancé que davantage de personnes peuvent le pratiquer. C’est selon lui un art martial qui gagne à être connu.

« En fait, au début, le MMA avait de la misère à être accepté. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait au sol. Donc faire du corps à corps, des projections, ça va m’aider à éduquer et promouvoir cet aspect du sport pour qu’ils comprennent. »

Et pour ce faire, Georges St-Pierre aura l’élite dans son camp. C’est John Danaher, un instructeur renommé de jiu-jitsu qu’il connaît bien, qui se chargera de sa préparation. Danaher est à la tête de ce que GSP qualifie de « meilleure équipe au monde ».

Ainsi, l’ancien champion planifie plusieurs aller-retour entre le camp de Danaher (à Austin au Texas), et Montréal.

Je vais me donner à 100 %. Ça va être dur mais plaisant. Georges St-Pierre

Au cours des derniers jours, St-Pierre s’est entraîné avec Elon Musk, patron de Twitter, qui pourrait se battre contre Mark Zuckerberg, qui dirige Meta, dans un gala chapeauté par l’UFC. Il tient toutefois à faire calmer le moulin à rumeurs.

« Je pense qu’un homme comme Elon Musk, qui dédie la majorité de son temps à des choses qui peuvent changer humanité… il y a des choses plus importantes pour lui qu’un combat dans une cage. Mais il est très fort physiquement, et s’il en a besoin, je suis là. Il a mon numéro. »

GSP (26-2) a été champion des poids mi-moyens à deux reprises au cours de sa carrière dans l’UFC, incluant un règne record de cinq ans entre 2008 et 2013. Il a aussi remporté le titre des poids moyens lors d’un ultime combat en 2017, avant de prendre sa retraite.

Et… ce combat de jiu-jitsu, c’est une exception ou le début d’une deuxième phase pour sa carrière ?

« Je planifie en faire plusieurs, mais j’y vais un à la fois », sourit-il à travers la ligne.