Georges St-Pierre a annoncé vendredi son retour à la compétition le 14 décembre, après une retraite de plus de quatre ans.

Six ans après sa retraite, voilà que Georges St-Pierre revient vers ses racines. Fort enthousiaste, la légende des arts martiaux mixtes participera à un évènement de la UFC au mois de décembre.

Attention, il ne faut pas se méprendre. À 42 ans, le natif de Saint-Isidore ne sera pas lancé dans l’octogone dans le cadre d’un combat d’arts martiaux mixtes à proprement parler.

Ce sera plutôt un combat de jiu-jitsu, qui pourra être visionné dans le cadre de l’évènement UFC Fight Pass Invitational 6 le 14 décembre prochain.

Le jiu-jitsu « est une compétition vraiment sérieuse, où les risques sont au minimum » par rapport aux AMM, s’est réjoui le combattant québécois lors d’une conférence de presse organisée jeudi à Las Vegas.

J’ai senti à la fin, lorsque j’ai pris ma retraite, que j’avais besoin de quelque chose. J’aimais le sentiment de la compétition. J’aimerais le récupérer et j’aimerais ressentir de l’adrénaline à nouveau. Georges St-Pierre

« C’est aussi une avenue pour des combattants qui veulent encore se battre, gagner de l’argent et avoir du plaisir avec les partisans et la famille de la UFC », a-t-il ajouté.

Pour le moment, le nom de St-Pierre est le tout premier à figurer sur la carte de l’évènement. On ne connaît pas encore l’identité de son adversaire. Tout sourire devant les médias sportifs américains, il a assuré qu’il était en pleine forme – et qu’il prendrait l’entraînement très au sérieux.

Appelé à justifier l’intérêt d’un match de jiu-jitsu pour les partisans de l’UFC, St-Pierre a avancé que ce sport était « accessible à un plus grand éventail de personnes ».

« Je vais m’entraîner toute ma vie aux arts martiaux mixtes… karaté, muay thai, boxe. Mais si je veux me battre, à cette étape de ma vie, ce sera davantage en grappling. »

GSP (26-2) a été champion des poids mi-moyens à deux reprises au cours de sa carrière dans la UFC, incluant un règne record de cinq ans entre 2008 et 2013. Il a aussi remporté le titre des poids moyen lors d’un ultime combat en 2017, avant de prendre sa retraite.

Plus récemment, St-Pierre a été sollicité en vue du potentiel combat qui aurait lieu entre les patrons de Meta et Twitter, Mark Zuckerberg et Elon Musk, en participant à des entraînements avec Musk dans les derniers jours.