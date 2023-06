(Montréal) Ce n’est pas encore un championnat du monde, mais Christian Mbilli fera face à un adversaire de taille pour la défense de ses deux ceintures lors de la finale du gala Beterbiev-Smith du 19 août prochain, à Québec.

La Presse Canadienne

Mbilli (24-0, 20 K. -O.) mettra ses ceintures continentale des Amériques du World Boxing Council (WBC) et internationale de la World Boxing Association (WBA) des super-moyens face à l’Américain Demond Nicholson (26-5-1, 22 K. -O.).

L’Américain de 30 ans n’a été stoppé que deux fois en carrière et il a livré d’excellents combats face à Demetrius Andrade (à sa dernière sortie) et Edgar Berlanga. Ces deux défaites face à deux gros noms de la division ont été subies par décision unanime.

Andrade est classé premier aspirant à la WBA et la World Boxing Organization (WBO), en plus de venir au cinquième rang du WBC. Berlanga pointe au cinquième échelon de la WBO et au 11e du WBC et de l’International Boxing Federation (IBF).

Mbilli est quant à lui premier au WBC, troisième à la WBA, cinquième à l’IBF et neuvième à la WBO.

Le choc entre Mbilli et Nicholson sera présenté en marge du combat d’unification des mi-lourds entre Artur Beterbiev et Callum Smith, alors que Beterbiev tentera de défendre ses ceintures WBC, WBO et IBF.