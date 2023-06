Erik Bazinyan arrivait au Cabaret du Casino de Montréal avec tout à perdre. C’est passé bien près, mais il a tenu le coup.

Bazinyan (30-0, 21 K.-O.) a défait, par décision unanime, Jose De Jesus Macias (28-12-4, 14 K.-O.) jeudi et a conservé ses titres NABA et NABF.

Les juges ont remis des cartes de 97-93, 98-92 et 98-92 en faveur du Lavallois. Il a toutefois failli tomber lors du 7e et 8e round alors que le Mexicain a pris l’ascendant sur le duel. Or, le pugiliste a tenu le coup et a pu triompher grâce à son travail dans les premiers rounds.

Plus de détails suivront.