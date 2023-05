(Laval) Il restait 1 min 31 s à faire au sixième round. Le Mexicain avait ralenti le rythme. Sous les « aweille, Seb ! », Sébastien Bouchard a envoyé une puissante droite au visage de Fernando Marquez, qui s’est laissé choir, ébranlé.

Marquez s’est relevé, alors que la foule de la Place Bell était déjà debout pour encourager le Québécois à mettre fin au combat. Le round s’est terminé mais le Mexicain s’est avoué vaincu, offrant à Bouchard sa première victoire depuis le 16 février 2021.

Au son de Summer of 69, de Bryan Adams, le Québécois a levé ses gants roses dans les airs devant une foule déjà bruyante avant le combat de Kim Clavel. Après la rixe, Bouchard semblait aux anges : il avait enfin retrouvé « l’ancien Sébastien Bouchard », celui qui l’a amené dans l’élite, a-t-il expliqué.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Fernando « Tomby » Marquez et Sebastien Bouchard

« Au premier round, je voyais la tâche lourde. Le gars avait les mains extrêmement lourdes. Je ne me fais jamais toucher au corps, mais il m’a touché deux fois au corps, deux fois à la tête comme il faut. Je me suis dit : “OK, on est dans un esti de combat, là !” », a-t-il lancé en s’excusant de son mot d’église.

« On s’est ajustés au fil du temps. Plus ça allait, plus j’étais dans ma zone, confortable. Et plus on retrouvait l’ancien Sébastien. Je suis très content de comment ça s’est terminé. »

Féroce combat pour Caroline Veyre

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Caroline Veyre

Un peu plus tôt, la Montréalaise Caroline Veyre avait livré un féroce combat pour l’emporter contre la Française Emma Gongora. Elle a été couronnée championne par décision unanime grâce à une carte convaincante de 77-75, 80-72 et 78-74.

La Montréalaise a multiplié les bonnes combinaisons au visage, infligeant à Gongora une coupure au-dessus de l’œil gauche au quatrième round. Plus le combat avançait, plus les crochets de Veyre étaient tranchants. Le verdict en sa faveur était prévisible.

« Ç’a été vraiment difficile physiquement », a néanmoins affirmé la native de Paris, la joue gauche enflée, sur le ring.

« J’ai essayé d’être la plus intelligente possible, de la contre-attaquer, mais c’était difficile d’arrêter ses attaques parce qu’elle y allait avec sa tête. Ç’a donné beaucoup de dommages, c’était difficile de marquer des points. »

C’est une quatrième victoire par décision unanime en quatre duels chez les pros pour Veyre qui, a-t-elle affirmé, continue d’apprendre. « Emma était vraiment une bonne adversaire, c’est le genre d’adversaire qui va m’aider à progresser et apprendre. C’est sûr et certain que j’ai appris beaucoup ce soir. »

Frais comme une rose

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Patrice Volny

Le Montréalais Patrice Volny, en action lors du deuxième combat de la soirée, avait réchauffé la foule en l’emportant par K.-O. technique au troisième round. Malgré les quelques « Let’s go, Patrice » en provenance des gradins lors des deux premiers rounds, le Québécois s’est montré patient devant un Mexicain qui multipliait les attaques peu sévères. Au troisième round, Volny a envoyé son adversaire au sol une première fois. Quand ce dernier s’est relevé, le Québécois a répété la manœuvre pour en terminer.

Après le combat, Volny semblait frais comme une rose. Son habituel sourire au visage, il n’avait pas l’air d’un gars affecté d’une quelconque façon par les coups reçus un peu plus tôt.

« J’ai été très patient. J’ai quelques petites… mini blessures. Rien de trop sérieux ! s’est-il exclamé en riant. Le plan de match a été respecté. On voulait prendre notre temps. C’est quelque chose qu’on fait souvent, qui est nécessaire pour établir des combats sur une longue durée. »

Volny remontait dans le ring pour la première fois en 18 mois. Disons que le résultat a été celui escompté ; c’est sa 11e victoire par K.-O. « J’aurais adoré faire un combat plus long, mais j’ai un message à passer avant, a-t-il lancé en souriant. Il me fallait absolument un arrêt par K.-O. ou un arrêt de l’arbitre. »

Première défaite pour Kubicki

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Linda « Dinamita » Contreras Ibarra et Alexas « Iron Lady » Kubicki

En ouverture de gala, l’Albertaine Alexas Kubicki a été battue par décision unanime par la Mexicaine Linda Contreras Ibarra en vertu d’une carte de pointage de 77-75, 77-74 et 77-74. Du début à la fin, jamais la jeune Canadienne de 19 ans n’a été en mesure de contenir son adversaire, qui a toujours maintenu le même rythme endiablé.

Kubicki semblait carrément incapable de trouver la faille chez son adversaire ; chaque fois qu’elle tentait d’attaquer, elle recevait. Il s’agit d’une première défaite en six combats chez les professionnels pour Alexas Kubicki.