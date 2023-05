La reconquête est bel et bien entamée. Quatre mois après avoir perdu sa ceinture de championne du monde, Kim Clavel a fait un pas vers l’avant pour la récupérer en vainquant Naomi Arrelano Reyes par décision unanime, vendredi soir, à la Place Bell.

Il y a quelques semaines, Clavel disait vouloir « remettre les pendules à l’heure » et prouver que son combat d’unification n’était qu’une « petite erreur de parcours ». C’est ce qu’elle a fait.

Dès le son de la cloche, aux alentours de 21 h 30, la Québécoise semblait plus alerte défensivement que lors de son dernier combat. Elle attaquait aux bons moments, offrant, fidèle à son habitude, un combat intense et acharné.

Dans les cinq premiers rounds, Clavel a dû essuyer plusieurs bonnes frappes adverses, mais toujours pour mieux décocher à son tour. Dans sa bulle, elle ne semblait pas le moins du monde affectée par les attaques de Reyes, jusqu’à ce qu’un coup de tête ne la coupe sur la paupière gauche et sous l’œil au huitième round.

Le rythme de la Québécoise a ralenti quelque peu au round suivant, avant de reprendre du galon dans l’ultime round. Malgré le sang qui sortait de son nez et de sa paupière, Clavel a continué à attaquer, sous les « Clavel, Clavel, Clavel » qui retentissaient dans l’amphithéâtre.

Les juges ont remis des cartes unanimes de 96-94, 98-92 et 98-92. Devant plus de 2000 spectateurs, Clavel a ainsi mis la main sur les ceintures vacantes Internationale du World Boxing Council (WBC) et Intercontinentale de la World Boxing Organization (WBO).

Au-delà de ça, la pugiliste du Groupe Yvon Michel devient aspirante obligatoire aux titres de ces deux organisations. Elle pourrait donc se battre en championnat du monde prochainement ; c’est le plan.

Plus de détails à venir.