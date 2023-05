Karaté

Hana Furumoto-Deshaies souhaite montrer le chemin

(Montréal) Il a suffi d’un an à la karatéka Hana Furumoto-Deshaies pour qu’elle atteigne le cinquième rang mondial des moins de 55 kg. Elle connaît présentement beaucoup de succès à l’international et son plus grand souhait, c’est que tout le karaté québécois puisse en bénéficier.