Kim Clavel vivra vendredi, face à Naomi Arellano Reyes, une première chez les professionnelles : livrer un combat après une défaite. Si elle affirme ressentir une certaine pression, elle assure qu’elle s’en sert comme d’une motivation.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Je me sens d’attaque », a-t-elle lancé en conférence de presse au Casino de Montréal, mardi. « J’ai eu la préparation qu’il fallait pour vivre ce que je vais vivre vendredi, que ce soit d’un point de vue physique ou mental.

« C’est certain que lorsqu’on regarde ça, il va y avoir une pression supplémentaire : on revient d’une défaite ; on veut bien faire, on veut offrir une bonne performance. C’est un combat qui peut être un tremplin pour la suite de ma carrière. Ça peut être un raccourci pour un éventuel combat de championnat du monde. Advenant une défaite, le chemin va être un peu plus long », a expliqué Clavel.

« Mais on a trouvé une façon de tourner ça de façon positive : c’est une pression dont je me sers comme d’une poussée dans le dos, et non qui m’écrase », a-t-elle évoqué.

Et afin de s’assurer que cette défaite ne devienne pas une série de revers, Clavel (16-1, 3 K.-O.) a apporté quelques changements à ses routines.

Terminé, Porto Rico, pendant le camp. Le clan est demeuré à Montréal, « dans un environnement connu », a noté son entraîneuse, Danielle Bouchard, qui a ajouté que son groupe « a tout fait pour amener une nouvelle Kim sur le ring ».

Ça veut dire quoi, une nouvelle Kim ?

« On a mis des petits outils “secrets” dans mon coffre pour affronter Naomi Reyes, a-t-elle signalé, sourire en coin. Je ne veux pas trop vous en parler. Mais je peux vous dire que tout s’est bien passé et le but, dans un ring, c’est de trouver une solution à chaque problème. »

« Dans le fond, on veut la ramener où elle se situait à son meilleur, a pour sa part précisé Bouchard. À travers sa défaite [aux mains de Yesica Nery Plata, en janvier], elle a beaucoup appris, on a beaucoup appris. On s’est améliorés à tous les points de vue. On veut arriver [dans le combat contre Reyes] en ayant mis tout ça en place pour que ça fonctionne. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneuse Danielle Bouchard et Kim Clavel

Deux ceintures en jeu

Si Clavel souhaite rapidement profiter d’une nouvelle occasion de se battre en championnat du monde, elle sait ce qu’elle doit faire. Mais son promoteur, Groupe Yvon Michel, a également fait sa part en lui trouvant deux ceintures, pavant la voie à un tel combat pour son affrontement face à Reyes.

Clavel et Reyes (9-2, 5 K.-O.) auront l’occasion de mettre la main sur les ceintures vacantes Internationale du World Boxing Council (WBC) et Intercontinentale de la World Boxing Organization (WBO) des mi-mouches pour cet affrontement de 10 rounds, présenté à la Place Bell.

Qui plus est, la gagnante de ce duel deviendra l’aspirante obligatoire aux titres du WBC et de la WBO, détenus respectivement par la Mexicaine Plata – depuis sa victoire face à Clavel – et l’Argentine Evelyn Bermudez.

Clavel apparaît actuellement au premier rang des aspirantes à la WBO, ainsi qu’au deuxième rang au WBC et à l’International Boxing Federation (IBF).

Reyes n’est pas classée présentement. Elle n’a cependant pas lésiné pour faire changer tout ça.

La boxeuse de 28 ns vient de s’exiler pendant deux mois à Los Angeles en compagnie de son entraîneur, Victor Huerta, afin de s’astreindre à un difficile camp d’entraînement face à des adversaires de sparring de qualité, assure son clan.

Si ce n’est pas la première fois que Reyes se soumet à un tel camp d’entraînement, c’est la première fois qu’elle livre un combat si loin de chez elle, à Tepic. Ce n’est d’ailleurs que la deuxième fois qu’elle se battra hors du Mexique, après un combat – perdu par décision unanime – à Carson, dans le Nevada, en octobre dernier.

Le clan Reyes n’est arrivé à Montréal qu’à 16 h lundi. La combattante assure toutefois qu’elle dispose de suffisamment de temps pour être au sommet de sa forme.

« Je ne suis pas habituée à faire un si long voyage avant de me battre, a-t-elle dit par le truchement d’un interprète. Mais je mange bien et je vais m’assurer que la pesée se passe bien. Je serai suffisamment reposée pour le combat. »

Le duel Clavel-Reyes viendra couronner une soirée de six combats. Caroline Veyre (3-0), Sébastien Bouchard (19-2-1, 8 K.-O.), Patrice Volny (16-1, 10 K.-O.), Alexas Kubicki (6-0) et Thomas Blumenfeld (2-0, 1 K.-O.) seront également de la partie.

Le gala pourra également être suivi à la télévision à la carte et sur le site de visionnement continu de Groupe Yvon Michel, GymBoxe.tv.