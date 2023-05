Kim Clavel souhaite rapidement profiter d’une nouvelle occasion de se battre en championnat du monde. Son promoteur, Groupe Yvon Michel, a fait son bout de chemin en lui trouvant deux ceintures pavant la voie à un tel combat pour son affrontement de vendredi, face à Naomi Arellano Reyes.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Clavel (16-1, 3 K.-O.) et Reyes (9-2, 5 K.-O.) auront l’occasion de mettre la main sur les ceintures vacantes Internationale du World Boxing Council (WBC) et Intercontinentale de la World Boxing Organization (WBO) des mi-mouches pour cet affrontement de 10 rounds, présenté à la Place Bell.

Qui plus est, la gagnante de ce duel deviendra l’aspirante obligatoire aux titres du WBC et de la WBO, détenus respectivement par la Mexicaine Yesica Nery Plata - depuis sa victoire face à Clavel, en janvier dernier - et l’Argentine Evelyn Bermudez.

Clavel apparaît actuellement au premier rang des aspirantes à la WBO, ainsi qu’au deuxième rang au WBC et à l’International Boxing Federation (IBF). Reyes n’est pas classée actuellement.

La Québécoise de 32 ans remonte sur le ring pour la première fois après un revers chez les professionnelles. Si elle affirme ressentir une certaine pression, elle assure toutefois qu’elle s’en sert comme d’une motivation et qu’elle n’est pas écrasée par celle-ci.

Le combat Clavel-Reyes viendra couronner une soirée de six combats. Caroline Veyre (3-0), Sébastien Bouchard (19-2-1, 8 K.-O.), Patrice Volny (16-1, 10 K.-O.), Alexas Kubicki (6-0) et Thomas Blumenfeld (2-0, 1 K.-O.) seront également de la partie.

Le gala pourra également être suivi à la télévision à la carte et sur le site de visionnement continu de Groupe Yvon Michel, GymBoxe.tv.