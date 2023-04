Marie Pier Houle et Sandy Ryan

Marie-Pier Houle a été agressive. Elle s’est battue jusqu’à la fin. Mais elle a dû s’avouer vaincue par décision unanime devant la Britannique Sandy Ryan, samedi, au pays de Galles, lors du combat de championnat du monde pour le titre des mi-moyennes de la WBO.

Au son de Fuel de Metallica, Houle s’est présentée sur le ring de la même façon qu’elle en a l’habitude : avec le sourire. Le combat a très bien commencé pour la Québécoise, qui s’est montrée incisive dès le son de la cloche et n’a pas ralenti dans le premier round, multipliant les frappes devant une Ryan très défensive d’entrée de jeu.

Comme Houle l’avait prévu, l’Anglaise y est allée de plusieurs uppercuts et de coups au foie, mais la native de Terrebonne parvenait à bien les éviter en début de combat. C’est au quatrième round que le rythme a augmenté d’un cran ; Ryan a attaqué avec une série de coups précis et a pris l’ascendant. Houle, ébranlée et le nez en sang, semblait commencer à manquer d’énergie. Elle peinait à reprendre le contrôle du duel.

« Arrête de courir après », a dit Sébastien Gauthier, l’entraîneur de Houle, à sa boxeuse après le sixième round.

C’est ce qu’elle a fait. MPH s’est montrée plus patiente au round suivant, et a semblé avoir un regain d’énergie au huitième round. Elle était néanmoins victime des combinaisons de Ryan, dont le visage était encore intact. Cette dernière y est d’ailleurs allée d’un puissant et violent uppercut au neuvième.

Houle n’a jamais abandonné, exécutant son plan : frapper, encore et encore, jusqu’à la cloche finale. Mais l’Anglaise devant elle semblait inébranlable.