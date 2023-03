Le promoteur Eddie Hearn au centre de Anthony Joshua et de Jermaine Franklin

PHOTO ZAC GOODWIN, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le boxeur britannique Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, a affirmé mercredi, trois jours avant son combat contre Jermaine Franklin, que l’Américain avait choisi le « pire moment » pour l’affronter.

Agence France-Presse

« Plus il parle, plus il creuse sa tombe, mais c’est comme ça. Je pourrais dire beaucoup de choses sur lui, mais je respecte mon adversaire » a déclaré le Britannique en conférence de presse, raillant au passage, la menace de Franklin de le mettre K.-O.

À 33 ans, Joshua vise sa première victoire depuis 2020, après que ses défaites successives contre Oleksandr Usyk lui ont fait perdre plusieurs versions de son titre mondial des poids lourds, sans qu’il parvienne à le reconquérir.

Le champion olympique de 2012, au palmarès professionnel de 24 victoires, dont 22 par K.-O., et trois défaites, a changé d’entraîneur avant le combat de ce week-end, Derrick James, basé à Dallas, succédant à Robert Garcia.

« Il y aura du spectacle, quoi qu’il en soit. Je pense que nous verrons du sang et j’ai vraiment hâte d’y retourner », a-t-il encore affirmé.

Le natif de Watford au Royaume-Uni s’est réjoui de son retour dans un ring à l’O2 Arena de Londres devant son public, après l’échec du combat d’unification du titre des poids lourds entre son rival britannique Tyson Fury et l’Ukrainien Usyk.

Pour la première fois en huit ans, Joshua ne se battra pas pour un titre mondial.

De son côté, Franklin s’est incliné de justesse face à un autre Britannique Dillian Whyte en novembre à la Wembley Arena. Mais l’Américain a souligné qu’il était mieux préparé pour ce combat. « Je suis plus préparé, je suis plus en forme et je suis prêt à mettre le feu aux poudres. Je vais gagner par tous les moyens possibles », a-t-il déclaré.