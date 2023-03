(Montréal) Simon Kean a possiblement inscrit le plus important K.-O. de sa carrière face à Eric Molina, jeudi, en demi-finale du gala d’Eye of the Tiger Management, au Cabaret du Casino de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Kean (23-1, 22 K.-O.), qui ne s’était pas battu depuis un an et qui ne pouvait pas échapper ce duel face à Molina (29-9, 21 K.-O.), a terrassé l’Américain au septième round d’un combat âprement disputé.

Le poids lourd de Trois-Rivières a placé une solide combinaison à la tête de Molina, qui s’est retrouvé vacillant dans le coin neutre. Kean a foncé sur son adversaire, assénant un dernier crochet de la droite. Alain Villeneuve a stoppé le combat quand après un compte de huit, Molina titubait encore.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Eric Molina et Simon Kean

Kean inscrit ainsi une victoire convaincante et nécessaire face à Molina, qui s’inclinait ainsi par K.-O. pour la quatrième fois à ses six dernières sorties.

Molina avait déclaré lundi que ce combat allait être son dernier.

Kean a livré un combat méthodique, son jab a d’ailleurs été plus incisif, plus précis que dans ses dernières sorties.

C’est ce jab incessant qui lui a permis de lancer plusieurs coups en puissance, notamment aux deuxième et cinquième rounds.

Mais Molina n’allait pas lui laissé la victoire sur un plateau d’argent. Il a offert une bonne opposition, lançant peu de coups, mais touchant souvent avec des coups en puissance, dont un crochet de gauche qui a secoué Kean au quatrième.

Alors que le combat se resserrait, Kean a ouvert la machine au septième. Molina n’a tout simplement pas pu suivre le rythme.

Leçons particulières

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Steve Claggett et Rafael Guzman Lugo

Steve Claggett (34-7-2, 24 K.-O.) a servi une leçon de boxe au Mexicain Rafael Guzman Lugo (26-3-2, 16 K.-O.), qui a pourtant tout encaissé — littéralement tout encaissé : c’est à se demander comment il a pu se compiler une telle fiche avec une si mauvaise défense — pendant sept rounds.

Au visage, au corps, en combinaison, des jabs, des directs des crochets, des uppercuts : le super-léger canadien a sorti tout son arsenal. Mais Lugo, bien que le visage tuméfié, n’a pas bronché, lançant lui-même quelque bons coups qui ont touché la cible.

Mais après le septième round, Lugo a eu envie d’aller faire autre chose. Chaque consigne de son entraîneur était reçue par un signe de « non » de la tête : Lugo en avait assez. Quand l’arbitre Alain Villeneuve est passé devant le coin, son entraîneur lui a fait signe qu’il pouvait aller remettre son veston. La soirée de Lugo était terminée.

Quelques minutes plus tôt, le léger Luis Santana (9-0, 3 K.-O.) avait aussi servi une correction à son adversaire, signant une victoire par K.-O. technique à 1 : 23 du troisième round quand le coin de Francisco Arturo Ramirez Martinez (11-5, 6 K.-O.) a demandé à l’arbitre Yvon Goulet de stopper les hostilités.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Luis Santana et Francisco Arturo Ramirez Martinez

Santana venait de lancer une combinaison de trois furieux crochets au corps. Ramirez Martinez, au lieu de mettre un genou au sol, a demandé à l’arbitre de lui donner un compte. Il est chanceux de s’en tirer à si bon compte, Santana n’ayant pas eu le temps de profiter de ce moment d’égarement.

Leïla Beaudoin (9-0, 1 K.-O.) a poursuivi son ascension dans les classements mondiaux. Celle qui occupe le neuvième à la WBA et est classée cinquième par l’algorithme de Boxrec.com chez les super-plumes a défait la Mexicaine Laura Avendano Mondragon (6-1, 2 K.-O.) par décision unanime, obtenant trois notes parfaites de 60-54. C’est à se demander si Mondragon avait pris cet affrontement au sérieux toutefois, elle qui s’est pointée avec 6,6 livres de trop à la pesée officielle de mercredi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Leïla Beaudoin et Laura Avendano Mondragon

Wilkens Mathieu (2-0, 1 K.-O.) a engrangé une bonne dose d’expérience face au Mexicain Jose Gonzalez Saldana (1-3-1). Le super-moyen de Québec a servi tout ce qu’il avait à Saldana, qui a encaissé sans flancher pendant les quatre rounds du duels, finalement remporté 40-36 sur les trois cartes de pointage par Mathieu.

John Orobio (1-0, 1 K. -O.) n’a pas raté ses débuts professionnels. Le nouveau protégé de Marc Ramsay a abreuvé de coups Alejandro Medina de la Rosa (2-2, 2 K.-O.) presque sans arrêt pendant 95 secondes. L’arbitre Alain Villeneuve n’a eu d’autre choix que de s’interposer et d’octroyer la victoire au super-plume colombien.

Pour lancer la soirée, Vanessa Lepage Joanisse (4-1, 1 K.-O.) a réussi son retour dans le ring après cinq ans et demi d’absences. La mi-lourde de Mont-Laurier a démontré qu’elle n’avait pas perdu ses aptitudes qui lui avaient permis d’obtenir un combat de championnat du monde chez les lourdes en battant Princess Hairston (2-2-1, 2 K.-O.) par décision. Elle a obtenu 40-36 sur la carte des trois juges.