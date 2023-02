(Toronto) Boxe Canada a annoncé mardi qu’elle boycottera les prochains Championnats du monde de boxe masculine et féminine en raison de la présence de la Russie et de la Biélorussie, et aussi à cause de la manière dont l’organisation qui chapeaute la discipline sur la planète est dirigée.

La Presse Canadienne

Le président de l’organisation, Ryan O’Shea, a indiqué par voie de communiqué que Boxe Canada a « d’importantes préoccupations » en lien avec l’avenir de la discipline en raison de « la corruption qui sévit toujours au sein de l’Association internationale de boxe (IBA) ».

O’Shea a ajouté que Boxe Canada tentera de trouver un tournoi alternatif afin de permettre à ses boxeuses de se préparer pour les épreuves de qualifications qui se dérouleront dans le cadre des Jeux panaméricains et les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le Canada rejoint ainsi les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Irlande et la République tchèque parmi les pays qui n’enverront pas de boxeuses aux Mondiaux féminins, qui se dérouleront à New Delhi, en Inde, du 15 au 26 mars 2023.

D’autre part, le Canada, les États-Unis, l’Irlande et la République tchèque boycotteront également les Mondiaux de boxe masculine qui auront lieu du 1er au 14 mai à Tachkent, en Ouzbékistan, tandis que’Great Britain Boxing’a indiqué par voie de communiqué qu’elle évalue présentement ses options.

L’IBA a permis aux athlètes russes et biélorusses de s’exécuter sous leur propre bannière et avec leur hymne national respectif, en dépit de la recommandation du CIO de ne pas le faire, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec l’appui de la Biélorussie.

Le Comité international olympique a supervisé le tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, et en fera autant pour les épreuves de qualifications en vue des JO de Paris en 2024. La boxe a cependant été écartée du programme des JO de Los Angeles en 2028, même si elle pourrait toujours y être ajoutée.

L’IBA est dirigée par l’homme d’affaires russe Umar Kremlev.

Avec l’Associated Press