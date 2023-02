(Montréal) Les mauvaises nouvelles s’accumulent dernièrement pour le boxeur Yves Ulysse fils.

La Presse Canadienne

Ulysse (22-3, 12 K.-O.) s’est blessé à la cheville gauche lors de son combat de jeudi dernier qu’il a perdu par arrêt de l’arbitre aux mains de Gabriel Gollaz Valenzuela (26-3-1, 16 K.-O.), au Casino de Montréal.

« À l’issue de son examen médical et de sa radiographie, le diagnostic a confirmé une fracture majeure à la cheville obligeant le boxeur québécois à subir une intervention chirurgicale », a indiqué Eye of the Tiger Management (EOTTM) dans un communiqué acheminé mardi, en précisant que l’opération a eu lieu le jour même.

Selon EOTTM, la période de rééducation d’Ulysse sera « de quelques mois ». On ignore pour l’instant ce que cette intervention chirurgicale signifiera pour la suite de sa carrière sportive.

Ulysse avait déclaré avant son combat de la semaine dernière qu’advenant une défaite, ce serait le dernier combat de sa carrière. Elle a été sans appel : Valenzuela n’a mis que 52 secondes à se défaire du Montréalais, d’un violent uppercut de la droite au menton.

Il ne s’agissait même pas du premier coup de puissance essuyé par Ulysse lors de cette courte sortie. Un collègue a souligné à Camille Estephan, d’EOTTM, qu’après le combat, un homme de coin d’Ulysse a déclaré que le boxeur était « soulagé » de ne plus ressentir cette pression, qu’il était prêt à tourner la page.

Un autre collègue a croisé Ulysse souriant à sa sortie du Casino. C’était la première fois qu’on l’a vu sourire de la semaine. Il a été à pic tout au long de la promotion de ce gala. Quand on l’a fait remarquer à Estephan, il a répondu que lorsqu’Ulysse est « bougonneux », il offrait parfois ses meilleures performances.

Ça n’a clairement pas été le cas jeudi dernier. Quand on a demandé à Estephan s’il sentait que son boxeur avait encore le goût de se retrouver dans le ring, le promoteur n’est pas passé par quatre chemins.

« Cette soirée n’était pas sa soirée. Il a mangé toute “une shot” », a-t-il concédé.

Ulysse n’a pas rencontré les médias sur place après sa défaite.