De retour en action après s’être blessée à une épaule, Jessica Klimkait a poursuivi sur sa lancée samedi au prestigieux Grand Chelem de Paris.

La Canadienne est montée sur la deuxième marche du podium dans la capitale française afin de récolter une dixième médaille de suite sur la scène internationale.

Klimkait a dû affronter à la fois la Française Priscilla Gneto et le public parisien en grande finale des moins de 57 kg

« La foule était bruyante et on devine que c’est un gros combat. En commençant, toute ma concentration et toute mon énergie sont dirigées vers mon judo, peu importe ce que les spectateurs disent ou font », a mentionné Jessica Klimkait.

L’Ontarienne s’est montrée très combative du début à la fin et a rendu la tâche difficile à son adversaire, qui a néanmoins réussi à lui fermer la porte à plusieurs occasions.

Les deux judokas avaient déjà été pénalisées deux fois chacune avant le début de la prolongation. Le troisième shido de Klimkait est survenu après 1 minute et 46 secondes de temps supplémentaire et est venu confirmer la victoire de la Française.

« Je visais les points et elle essayait plutôt de me pousser vers les pénalités. Clairement, elle jouait tactiquement et j’aurais aimé m’en rendre compte durant le combat pour m’ajuster », a déclaré la médaillée olympique, qui a récemment pris quelques semaines de repos pour soigner une épaule.

« Ça ne fait pas longtemps que j’ai décidé de reprendre l’entraînement pour le Grand Chelem de Paris. Dans ces circonstances, je suis contente d’être venue ici et d’être montée sur le podium. »

Jessica Klimkait cumule maintenant 11 médailles en Grand Chelem. Samedi, la médaillée de bronze des plus récents Championnats du monde l’a d’abord emporté face à Altantsetseg Batsukh, des Émirats arabes unis, et face à Seija Ballahaus, de l’Allemagne. Elle est ensuite sortie victorieuse de son duel l’opposant à l’Ukrainienne Daria Bilodid avant de vaincre la Japonaise Haruka Funakubo en demi-finale.

« Je suis fière de ma constance et ça me donne de la confiance, mais aujourd’hui, j’ai des bons et des moins bons coups, alors ça me laisse toujours des points à améliorer. »

Margelidon et Beauchemin-Pinard cinquièmes

Deux autres Canadiens ont combattu pour une place sur un podium à Paris. Après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour, Arthur Margelidon a vaincu le Français Benjamin Axus, le Polonais Adam Stodolski et le Moldave Petru Pelivan afin d’entamer le tournoi avec le vent dans les voiles chez les moins de 73 kg.

Comme ce fut le cas au Tournoi des Maîtres disputé à Jérusalem, en décembre dernier, le Montréalais de 29 ans s’est incliné face au Brésilien Daniel Cargnin une fois arrivé en demi-finale. Margelidon a été pénalisé deux fois pour non-combativité, puis Cargnin a inscrit un waza-ari avec moins de 30 secondes à faire pour filer vers la victoire. Il décrochera la médaille d’or un peu plus tard en l’emportant devant le Géorgien Lasha Shavdatuashvili.

Pour sa part, Arthur Margelidon avait rendez-vous avec le Kazakh Daniyar Shamshayev pour l’obtention d’une médaille de bronze, mais s’est incliné par waza-ari.

À l’image de son coéquipier, Catherine Beauchemin-Pinard a elle aussi conclu la journée au pied du podium samedi.

La vice-championne du monde des moins de 63 kg a gagné contre l’Autrichienne Lubjana Piovesana et la Kosovare Laura Fazliu, avant de subir un premier revers contre l’Israélienne Gili Sharir, au terme d’une prolongation chaudement disputée.

Au repêchage, Beauchemin-Pinard a de nouveau combattu en temps supplémentaire, mais cette fois, elle a eu le dessus sur Anriquelis Barrios, du Venezuela.

La Canadienne s’est finalement mesurée à la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal en fin de journée. Elle a tenté de soulever son opposante après 50 secondes écoulées au combat, mais cette dernière en a profité pour envoyer Beauchemin-Pinard sur les tatamis et inscrire un ippon bon pour la victoire.

Le Grand Chelem de Paris reprendra dimanche et quatre Canadiens seront en action. François Gauthier-Drapeau et Étienne Briand seront du tableau des moins de 81 kg, Shady ElNahas combattra dans la catégorie des moins de 100 kg et Marc Deschênes, chez les plus de 100 kg.