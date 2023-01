À part Caroline Veyre qui a fusillé du regard sa rivale mexicaine Estefenia « La Cholita » Franco, spectaculaire avec ses tresses aux couleurs de son pays, personne ne s’est envoyé de flèches en marge de la pesée pour le gala Irrésistible II, jeudi midi, au milieu des joueurs de machines à sous dans un Casino de Montréal bien animé avant la tempête de neige.

En tout cas, il ne fallait pas compter sur Kim Clavel pour en rajouter face à Yesica Nery Plata, qui a accepté de bonne grâce le report de six semaines en raison d’une maladie de sa rivale.

« Inquiétez-vous pas avec ça », a cependant prévenu la Québécoise, qui a promis d’avoir l’agressivité requise lorsque la cloche sonnera vers 21 h 30 dans l’antre du Rocket.

On dirait que tout le monde est inquiet parce que je suis calme, en parfait contrôle de mes émotions… Demain, ça va être une Kim qui s’en va à la guerre, une Kim en mission. Kim Clavel

Comment cela se traduira-t-il ?

« Là, je suis du monde, mais je ne suis pas tout le temps du monde, même dans mon camp d’entraînement. J’ai hâte de me battre. Ça fait longtemps que j’attends ce moment-là. C’est juste que la fille devant moi est souriante, douce, gentille. Je ne commencerai pas à aller mettre du feu là-dessus, ça ne sert à rien. »

L’athlète de 32 ans était jalousement protégée par son entourage d’une dizaine de personnes, toutes vêtues d’une nouvelle combinaison azur, rare changement notable dans le clan de la championne des mi-mouches du WBC depuis l’annulation in extremis à deux jours de l’évènement, à la fin de novembre.

Une différence notable

Sans surprise, Clavel (16-0, 3 K.-O.) a facilement respecté la limite de 108 lb, arrêtant l’aiguille à 107,8 lb, soit 3,6 lb de plus que son opposante, une différence de poids qu’elle a accueilli d’un haussement d’épaules.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Kim Clavel et Yesica Nery Plata

Bah pour moi ça ne change rien. Elle s’est déjà battue à 105 lb dans sa carrière. Ça m’importe peu, j’ai fait le poids, ça ne me sert à rien de descendre trop bas. Kim Clavel

Qualifiant sa protégée de « grosse 108 lb », l’entraîneuse Danielle Bouchard a rappelé que celle-ci était « très, très musculaire », une qualité que l’équipe souhaite évidemment la voir conserver. Cela dit, Nery Plata est bâtie dans « un style complètement différent ».

« [Elle a] des muscles longilignes, a souligné la technicienne. C’est plus facile de faire le poids quand tu as moins de masse musculaire. Est-ce un indice de quoi que ce soit ? Pas nécessairement. Ce n’est pas parce que tu as plus de masse musculaire que tu vas cogner plus dur. »

Nery Plata (28-2, 3 K.-O.) n’a pas fait grand cas de la différence de poids, notant qu’elle n’avait rien changé à sa préparation et qu’elle avait souvent affiché cette masse. « Je me suis entraînée normalement, j’ai fait le poids comme prévu, je n’ai rien fait de différent », a exprimé la détentrice de la ceinture de la WBA.

Gare à la prétendante

Le promoteur Yvon Michel se méfie de la puissance de la Mexicaine, qui a détrôné la légende argentine Yesica Yolanda Bopp, gagnante de 28 combats de championnat du monde consécutifs, au printemps à Panamá.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Michel et Kim Clavel

Plata frappe vraiment dur. Elle a un crochet de gauche de grande qualité, mais elle n’a pas une grande défensive. Tout peut arriver dans un combat comme ça. Yvon Michel, président de GYM et promoteur du combat

Le président de GYM s’attend évidemment à une victoire de Clavel, mais pas à ce qu’elle remporte tous les 10 rounds comme ce fut le cas contre Yesenia Gomez en juillet au Casino.

« Plata va mettre de la pression tout le temps. C’est son style. Mais c’est une pression plus contrôlée que Gomez. Gomez lance des coups de poing. Plata, c’est une pression brillante, elle coupe le ring, elle s’approche, elle aime se battre à mi-distance. Kim ne peut pas mélanger coup pour coup avec elle.

« Va falloir que Kim rentre [et ressorte]. Elle est efficace à faire ça. À mon avis, Kim est plus rapide. Elle devra lancer ses combinaisons et se placer tout de suite. Elle ne peut pas échanger coup pour coup. »

Yvon Michel prévoit donc d’être « sur le bout de [son] siège » comme pour les combats de championnat de Jean Pascal contre Chad Dawson et Adrian Diaconu, en 2009 et 2010.

« On a un plan très exhaustif et très ambitieux pour Kim. C’est sûr que ça peut dérailler facilement. On a confiance, mais on va être sur les nerfs. »

Une nouvelle notoriété

Nouvelle vedette au Québec, Clavel pourrait profiter de cet affrontement pour étendre sa notoriété à l’étranger. Après le report, ESPN a décidé de diffuser la carte, comme ESPN Knockout en Amérique latine. Jeudi matin, Yvon Michel a même été surpris d’apprendre qu’un réseau chinois avait acheté les droits…

« J’ai vraiment confiance que Kim va nous donner plusieurs années de boxe de haut niveau, a prédit le promoteur d’expérience. Ce qu’on va faire demain, c’est un début pour elle. La boxe internationale, c’est comme une porte qui s’ouvre grand pour elle pour rentrer à ce niveau-là. Et elle va nous entraîner avec elle. »

Pour commencer, Kim Clavel devra d’abord tenter de devenir la première boxeuse, tous genres confondus, à unifier des titres mondiaux au Québec.