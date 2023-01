(Montréal) La tête d’affiche de Groupe Yvon Michel, c’est maintenant Kim Clavel.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La boxeuse de 32 ans est maintenant la seule détentrice d’un titre mondial au sein de l’écurie du promoteur montréalais, qui est rarement à court de champions. Pourtant, c’est ce qui pourrait arriver si Clavel (16-0, 3 K.-O.), championne des mi-mouches du World Boxing Council (WBC) ne triomphe pas de Yesica Nery Plata (28-2, 3 K.-O.), qui détient la ceinture de la World Boxing Association, vendredi, à la Place Bell.

« Je pense que la période entre (Joachim) Alcine et Pascal est la dernière époque où nous n’avons pas eu de champion du monde en nos rangs », a dit Yvon Michel, faisant référence à la période entre juillet 2008, quand Alcine a perdu son des super-mi-moyens de la WBA, et juin 2009, quand Pascal a mis la main sur le titre des mi-lourds du WBC.

« On s’est toujours renouvelé, poursuit Michel. Si Kim perd, son prochain combat sera un combat de retour. On a confiance en elle et on va continuer de l’appuyer. Ça ne veut pas dire quand tu perds un combat que c’est terminé. Mais ça va retarder (nos plans), car là, on a besoin d’elle pour développer nos jeunes qui poussent derrière. »

C’est de cette façon que fonctionne GYM, et possiblement plusieurs promoteurs dans le monde : un ou quelques fers de lance procurent le fonds de roulement nécessaire au développement de jeunes boxeurs.

« Notre premier leader a été Otis Grant, ensuite on a eu Joachim Alcine, le temps que les Pascal et les (Adonis) Stevenson se développent. Quand Alcine a perdu, on n’avait personne qui était prêt. On a pris notre temps. Quand Pascal a perdu, c’est Adonis qui est arrivé. À travers cela, on a eu Eleider (Alvarez) et Artur Beterbiev. Quand Eleider est parti, Oscar Rivas et Marie-Ève Dicaire sont arrivés. Je ne sais pas ce que Marie-Ève et Oscar vont faire, mais là, Kim est arrivée. On a toujours réussi à se renouveler et on va le faire encore.

« Cela dit, je suis vraiment confiant que Kim va nous donner plusieurs années de boxe de haut niveau. Pour elle demain, c’est une grande porte qui s’ouvre sur la boxe internationale et elle va nous entraîner avec elle. »

Clavel ne sent pas qu’elle doive servir de pilier à l’organisation et assure que cela ne lui met aucune pression supplémentaire sur les épaules. Elle aborde d’ailleurs ce premier combat d’unification féminin disputé au Québec — et le premier, tous genres confondus, de 2023 sur la scène internationale — avec confiance.

« Je sais que j’ai fait tout ce que j’avais à faire, a dit celle qui a fait osciller le pèse-personne à 107,8 livres (contre 104,2 pour la Mexicaine) lors de la pesée officielle, jeudi, au Casino de Montréal. J’ai eu de bons combats au cours des deux dernières années. J’ai eu de bonnes adversaires. Je me sens bien construite pour aller affronter une fille de la trempe de Nery Plata. Tout repose sur mes épaules : à moi de livrer la marchandise (vendredi). Je me sens bien, je suis heureuse et c’est ça le plus important. »

Ce qui ne l’empêche pas pour autant de mesurer l’ampleur de l’exploit qui est à sa portée.

« C’est une grosse étape. Devenir championne du monde c’est une chose, mais réussir à unifier des titres c’en est une autre. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Kim Clavel et Yesica Nery Plata

Clavel défendra son titre, acquis en août 2021, pour la troisième fois, tandis que Nery Plata tentera une première défense de la ceinture qu’elle a ravie à l’Argentine Yesica Yolanda Bopp par décision partagée en mars dernier.

Michel croit que sa protégée a tous les atouts pour réussir, mais il ne peut garantir le résultat.

« J’aimerais ça dire que Kim va gagner facilement, mais je ne peux pas ! On va s’asseoir sur le bout de nos sièges et “shaker” tout le long du combat, comme lors de Pascal contre Chad Dawson ou Adrian Diaconu. On est confiant, mais on va être sur les nerfs ! »

Autres combats

La demi-finale sera l’affaire de Mazlum Akdeniz (17-0, 8 K.-O.). Le super-léger de Longueuil défendra pour la première fois son titre continental des Amériques du WBC face au Mexicain Cristian Bielma (19-4-2, 7 K.-O.).

Deux autres combats féminins seront aussi au programme. La mi-moyenne Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) fera face à Marisol Moreno (6-3) dans un premier combat de huit rounds pour les deux pugilistes. La médaillée d’or des Jeux panaméricains de 2015, Caroline Veyre (1-0), affrontera pour sa part Estefania Gonzalez Franco (4-5) chez les poids plume.

Finalement, le poids moyen Derek Pomerleau (3-0, 2 K.-O.) sera opposé à Gustavo Magana Rodriguez (3-1-1, 1 K.-O.), tandis que le Britanno-Colombien Erik Basran (2-0, 1 K.-O.) sera opposé au léger mexicain Juan Carlos Ramirez Garcia (4-2).

La première cloche retentira à 19 h. Le gala sera relayé par le site de visionnement en continu ESPN+ aux États-Unis, tandis qu’il sera disponible à la télévision à la carte et sur GYMboxe.tv au Canada.