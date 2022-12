Steven Butler et Joshua Conley en combat à Shawinigan, vendredi soir

(Shawinigan) Ça n’a pas été excitant, mais ça a été efficace. Steven Butler a conservé sa ceinture de la North American Boxing Federation (NABF) des poids moyens par décision unanime face à Joshua Conley, au terme d’un combat à la fois très technique, terne et difficile à juger.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Pour preuve, les trois juges ne s’entendent pas sur l’allure du combat, alors qu’ils ont remis des cartes de 99-91, 97-93 et 96-94, toutes en faveur de Butler (32-2-1, 26 K.-O.).

Conley (17-5-1, 11 K. -O.), s’est avéré coriace et difficile à toucher solidement : difficile de trouver une seule fois où Buitler a pu le toucher en puissance avec plus d’un coup à la fois.

Le boxeur de San Bernardino, en Californie, a quant à lui suivi un plan de match précis, qui de toute évidence misait sur la contre-attaque. S’il a touché la cible de façon intéressante en quelques occasions, lui aussi n’a pas été en mesure d’ébranler son rival.

Les deux boxeurs ont mis du temps à se mettre en branle et les quatre premiers assauts ont été ardus. Rarement a-t-on vu deux boxeurs dépenser autant d’énergie sans obtenir de résultats. Même la foule semblait exténuée tellement elle était tranquille.

Sans être spectaculaire, le Montréalais a mené les attaques et dicté le ton dans la majeure partie des rounds, même s’il a eu toutes les misères du monde à installer son jab. Mis à part le huitième, seul round à nos yeux clairement à l’avantage de l’Américain, Butler a été en contrôle de bout en bout.

Sentant sûrement le besoin d’un K.-O. pour l’emporter, Conley a tenté d’ouvrir la machine au 10e, mais Butler a réussi à le garder à distance. La décision des juges est venue confirmer le tout quelques minutes plus tard.

Chabot apprend à la dure

Pour la première fois de sa carrière, le boxeur de Shawinigan Thomas Chabot (8-0, 7 K.-O.) a dû boxer plus loin que le troisième round et ça n’a pas été de tout repos.

Jonathan Carillo Baranda (4-3) a offert toute une opposition et après une chute douteuse au premier round — un crochet de la droite à la tête ou un pied qui a glissé ? — le poids plume mexicain a lentement pris l’ascendant, particulièrement au cinquième, alors qu’il a couché Chabot deux fois.

Un violent crochet au visage a d’abord fait visiter le tapis pour la première fois de sa carrière au favori local. Pas complètement remis, Chabot a battu le compte, mais il s’est rapidement retrouvé au tapis à la suite d’une combinaison. Il a toutefois connu une bonne dernière minute et un solide sixième round, si bien que les juges lui ont octroyé une victoire de 57-54 et deux fois 56-55. On peut comprendre la frustration de Carillo Baranda, qui a violemment jeté au sol son chapeau de cowboy en signe de dépit après l’annonce de la décision.

Un peu plus tôt, Alexandre Gaumont (5-0, 3 K.-O.) s’est rapidement imposé contre le Mexicain Pablo Polanco Fernandez (9-11, 3 K.-O.), l’envoyant au tapis dans chacun des deux premiers rounds. Le poids moyen de Gatineau a terminé le travail au troisième round. Un solide crochet de gauche au visage a envoyé Polanco Fernandez dans les câbles, avant qu’une combinaison de coups en puissance ait mis fin à sa soirée après 1 : 45 d’action.

Le léger Luis Santana (8-0, 2 K.-O.) a livré un combat divertissant au Mexicain Jonathan Uribe Hernandez (4-1-2, 1 K.-O.), lui infligeant son premier revers chez les professionnels par décision. Uribe Hernandez a bien paru, mais n’a pas reçu la faveur des juges dans ce duel, les trois cartes allant unanimement du côté du Montréalais, 60-54.

En lever de rideau, la super-plume Leila Beaudoin (8-0, 1 K.-O.) a trimé dur, mais elle a tout de même triomphé de l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir (5-4, 1 K.-O.) par décision unanime avec des cartes de 60-54 et deux fois 59-55.