À 40 ans, Jean Pascal a vu neiger. Il sait très bien que Michael Eifert, qu’il affrontera le 9 février à la Place Bell, peut venir faire dérailler ses plans de conquête d’un troisième titre mondial. À vue de nez, cette ceinture semble difficilement atteignable pour le jeune Allemand de 24 ans.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Quand on regarde ces deux boxeurs, le jumelage en vue de ce combat qui va servir à déterminer l’adversaire obligatoire du champion de l’International Boxing Federation (IBF), Artur Beterbiev, semble avoir été bâclé.

D’un côté, vous avez Pascal (36-6-1, 20 K.-O.), double champion du monde et encore classé quatrième aspirant à l’IBF et à la World Boxing Organization (WBO). De l’autre, Eifert, champion intercontinental de l’IBF classé sixième avec sa fiche de 11-1, 4 K.-O., acquise contre des adversaires d’un calibre douteux dans certains cas.

« Mes derniers adversaires n’étaient pas si mauvais, s’est offusqué le boxeur de Magdebourg par le truchement de son promoteur, Benedikt Pölchau. Mes adversaires de “sparring” sont de classe mondiale et j’ai connu une grande carrière chez les amateurs. Je crois fermement être prêt à affronter un adversaire comme Jean Pascal. »

« C’est exactement ça, le piège, a commenté Pascal. Et c’est ça la beauté de la boxe : on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand on prend un adversaire à la légère et qu’on ne s’entraîne pas convenablement pour ce type de combat, on peut se faire jouer des tours. »

Pascal va même jusqu’à dire qu’il est négligé pour ce combat éliminatoire.

« Compte tenu de mon âge : j’ai presque le double de son âge, a rappelé Pascal. J’ai tout vu dans la boxe et j’ai encore faim. Mais je ne vais pas vous le cacher : j’ai beaucoup moins faim que lui. Il a tout à se prouver. Moi, je veux encore rester au sommet de la pyramide. Pour faire cela, je dois travailler fort, et c’est pourquoi je le fais chaque jour depuis septembre à Montréal. »

Beterbiev en ligne de mire

Il est clair que Pascal a décidé de se plier à un nouveau camp d’entraînement pour un objectif supérieur que celui d’affronter Eifert : Beterbiev et sa ceinture de l’IBF sont en ligne de mire. Mais en fin renard, Pascal ne fera pas dévier la conversation. Pas tout de suite, en tout cas.

« Sincèrement, présentement, je ne pense pas à ça. Mon attention est complètement tournée vers Eifert, a-t-il affirmé. Sans une victoire convaincante contre Michael Eifert, il n’y aura pas de suite, ma carrière sera probablement terminée. Je ne veux pas penser à ce qui va se passer après. […] Après ma victoire, c’est là que je pourrai penser à l’avenir. »

Pascal est bon joueur, certes, mais il est clair qu’Eifert n’est qu’un obstacle à franchir sur le chemin qui mène à Beterbiev et une éventuelle troisième ceinture pour le Lavallois.

Il s’apprêtait à défendre son titre de la World Boxing Association (WBA) contre Badou Jack, en juin 2021, quand il a été trouvé coupable de dopage. Suspendu six mois, il a été dépouillé de son titre. Dmitry Bivol est l’actuel champion de l’organisme de sanction. Il est remonté dans le ring en mai dernier, battant par décision unanime Fanlong Meng pour remonter dans les classements.

Pascal a également été champion du World boxing Council (WBC) de 2009 à 2011.