Femke Hermans a causé la surprise en venant à bout de l’un des plus beaux espoirs de la boxe canadienne, Mary Spencer, vendredi soir, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

La victoire d’Hermans (14-4, 5 K.-O.) n’a jamais fait de doute. La Belge s’est imposée par décision unanime pour mettre la main sur la ceinture de championne mondiale de l’International Boxing Organisation (IBO).

À la fin de la bagarre de 10 rounds, Hermans a levé les bras, certaine de son triomphe, tandis que Spencer retournait dans son coin le visage rougi par les nombreux coups qui l’ont pincée. Les juges ont favorisé la Belge par des scores de 99-91, 97-93 et 96-94.

Spencer (7-1, 5 K.-O.) a attaqué le premier round avec toute l’agressivité qu’on lui connaît, manifestement avide d’ajouter un autre K.-O. à sa fiche et de cueillir un premier titre qui lui aurait probablement ouvert la porte de combats d’importance sur la scène internationale.

Hermans avait cependant d’autres plans au second assaut, accueillant sa rivale d’une gauche au visage qui l’a projetée au tapis. L’arbitre n’a pas donné de compte à Spencer, jugeant que la Montréalaise de 37 ans avait simplement glissé. La reprise ne lui a pas donné raison.

Le ton était donné pour la Belge de 32 ans qui a pris confiance au fur et à mesure des échanges, se servant de son jeu de pieds pour esquiver les coups de puissance de la Canadienne.

Spencer a connu quelques bons rounds par la suite, mais n’a jamais réussi à résoudre la défense d’Hermans. Au début du 10e, elle a glissé quelques mots à son adversaire, qui n’a pas paru intimidée.

Précieuse protégée du groupe Eye of the Tiger Management, Mary Spencer devrait maintenant retourner à la table à dessin et refaire son chemin dans les classements, elle que la super-vedette américaine Claressa Shields avait désigné comme une prétendante potentielle.

Quelques minutes après cette surprise, le Montréalais d’origine russe Arslanbek Makhmudov a exécuté son travail de destruction comme il l’avait annoncé. L’Allemand Michael Wallisch (23-6) n’a tout simplement pas fait le poids, lui qui a mis le genou au plancher à trois reprises après une avalanche de coups.

Makhmudov a donc conservé ses ceintures NABF et NABA des poids lourds par K.O-. L’annonce a été accueillie par quelques huées de la part des quelque 2500 spectateurs. « Il y a beaucoup de travail derrière cette soirée », a déclaré le champion en prenant le micro. « Merci à mon opposant, je respecte le fait qu’il se soit présenté pour le combat. »

PHOTO VINCENT ETHIER, LA PRESSE CANADIENNE Steven Butler et Joshua Conley en combat à Shawinigan, vendredi soir

Dans un duel qui ne passera pas à l’histoire, Steven Butler (32-3-1, 26 K.-O.) est difficilement venu à bout de l’Américain Joshua Conley (17-5-1), l’emportant néanmoins par décision unanime des juges (99-91, 97-93, 96-94).

Le Montréalais de 27 ans conserve ainsi sa ceinture NABF des poids moyens. Les corps-à-corps ont été à l’honneur et peu de coups de puissance ont touché la cible durant cette bagarre de 10 rondes physique au possible. Le vainqueur a été le plus actif devant un adversaire pugnace et fonceur.

Avec ce quatrième succès consécutif, Butler met un peu plus loin derrière le cuisant revers surprise par K.-O. face à Jose de Jesus Macias au Mexique au début de 2021.

Le combat de la soirée ?

Peut-on parler de combat de la soirée avant les trois affrontements principaux ? Chose certaine, le public s’est levé d’un bond pour souligner la prestation commune de Thomas Chabot et Jonathan Carrillo Baranda chez les poids plumes (126 lb).

Pour la première fois de sa carrière, le Québécois a dépassé le troisième round… et il en a souffert.

Vainqueur par décision unanime, Chabot (8-0, 7 K.-O.) est allé au tapis au cinquième après un bon crochet de gauche sur le nez. Il y est retourné quelques secondes plus tard, s’exposant à un autre compte. Le Mexicain ne s’est pas fait d’amis en narguant son adversaire après ces deux chutes.

Par miracle – et, disons-le, la générosité de l’arbitre – Chabot est resté debout jusqu’à la fin du cinquième pour revenir en force au sixième et ultime assaut. À l’annonce de la décision très serrée (57-54, 56-55, 56-55), Carrillo Baranda a jeté son chapeau de cow-boy par terre en signe de dépit. Sa chute un peu limite au premier round lui a probablement coûté au moins un nul.

Alexandre Gaumont (6-0, 4 K.-O.), de Buckingham, n’a pas laissé de chance à Pablo Polanco Fernandez (9-12), lui faisant poser un genou au tapis à chacun des trois premiers rounds. Après avoir reçu une gauche au menton suivie d’une combinaison, le Mexicain ne s’est pas relevé, arrêté par l’arbitre à 1 min 45 s du troisième. Gaétan Hart, concitoyen de Gaumont et ancien triple champion canadien, a été honoré sur le ring après le combat. À 69 ans, celui qui s’est battu en championnat du monde contre Aaron Pryor, tient encore la forme…

Chez les poids légers, le Montréalais Luis Santana (8-0) a trimé dur pour infliger une première défaite au coriace Mexicain Jonathan Uribe Hernandez (4-1), même s’il a obtenu la faveur de tous les juges à chacun des six assauts.

En ouverture de la soirée, Leila Beaudoin s’est imposée par décision unanime chez les superplumes (130 lb) face à l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir (5-4), descendue de Reykjavik. La pugiliste témiscouataine, sans vraiment parvenir à toucher avec ses coups de puissance, a dominé pratiquement toutes les rondes (60-54, 59-55, 59-55) pour porter sa fiche immaculée à 8-0 (1 K.-O.).