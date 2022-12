Malgré une défaite très serrée subie au repêchage, Kelly Deguchi a démontré qu’elle était sur la bonne voie dimanche, au Grand Chelem de Tokyo. La Canadienne a combattu chez les moins de 52 kg et a conclu son tournoi avec une fiche de deux victoires et deux revers, ce qui lui a valu une septième place.

Sportcom

« Kelly a connu une bonne journée, une de ses meilleures de la saison et elle peut en être très fière », a mentionné l’entraîneur de l’équipe nationale Antoine Valois-Fortier.

« Au final, même si je ne suis pas montée sur le podium, je suis satisfaite de mon résultat. J’ai vu plusieurs points sur lesquels je pourrai travailler et grâce à ça, je reviendrai plus forte à ma prochaine compétition », a partagé Kelly Deguchi.

La judoka a entamé son tournoi en l’emportant par ippon face à Gaukhar Irmagambetova, du Kazakhstan. Celle qui a été médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth cet été est revenue à la charge au tour suivant. Elle a eu le dessus sur la Mexicaine Paulina Martinez après avoir inscrit deux waza-ari.

« Je trouve que j’ai eu un bon départ. Dans mes deux premiers combats, j’ai été capable d’imposer mon style de judo avec succès », a ajouté Deguchi.

« Elle a débloqué son travail au sol et elle a été super efficace. Ç’a toujours été une de ses forces, mais pour une raison difficile à expliquer, Kelly ne prenait pas avantage de cette force-là en compétition. Aujourd’hui, elle a su bien le faire », a expliqué Valois-Fortier.

L’affrontement a été plus ardu contre la Japonaise Ai Shishime, championne du monde en 2017 et en 2021. Cette dernière a marqué deux waza-ari dès la première minute pour envoyer Deguchi au repêchage. Shishime s’est quant à elle dirigée vers la deuxième marche du podium de la catégorie, plus tard dans la journée.

La Canadienne s’est ensuite mesurée à la Sud-Coréenne Jang Seyun et une prolongation a été nécessaire. C’est finalement Seyun qui a gagné par ippon après plus de six minutes de combat.

« Kelly est passée bien près de prendre son adversaire au sol à plusieurs reprises. Après un long combat, en temps supplémentaire, la Sud-Coréenne a marqué à l’aide d’une technique avant. C’était très serré sur les pénalités, Kelly a eu les meilleures occasions, mais son opposante a attaqué un peu plus souvent pour l’emporter », a souligné l’entraîneur.

Aussi en action dimanche dans la capitale japonaise, Kyle Reyes a été limité à un combat chez les moins de 100 kg.

Opposé au Français Aurélien Diesse, l’Ontarien a vu son adversaire prendre les devants après deux minutes, mais il a vite créé l’égalité par la suite. Diesse a marqué un ippon en prolongation et a ainsi éliminé le vice-champion du monde.

« Ce n’était pas un adversaire évident. Après un très bon été, c’était un peu prévisible que Kyle ne puisse pas être au top chaque fois. On oriente maintenant notre énergie vers les Masters, dans deux semaines », a conclu Antoine Valois-Fortier.